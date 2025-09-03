Dopo il confronto con Gemma Galgani, Arcangelo comincia la nuuova stagione di Uomini e Donne uscendo con Tatiana.

Il ritorno di Arcangelo nel parterre del trono over di Uomini e Donne, molto atteso dal pubblico, si è concretizzato sin dalle prime registrazioni di Uomini e Donne durante le quali il cavaliere ha avuto un confronto con Gemma Galgani. La dama torinese, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, aveva sognato di poter avere una storia d’amore con Arcangelo che, però, è uscito con altre dame, in primis con Marina. Durante il confronto al centro dello studio nel corso delle prime registrazioni, tra Gemma e Arcangelo c’è stata una discussione a causa di un’intervista del cavaliere.

Agnese De Pasquale chiude con Francesco a Uomini e Donne?/ Nuova conoscenza con Roberto

A scatenare la reazione di Gemma è stata una dichiarazione di Arcangelo che ha spiegato che avrebbe volentieri preso un caffè con Gemma. Una dichiarazione che ha scatenato polemiche in studio e che non ha portato a nessun ritorno di fiamma.

Arcangelo comincia una nuova conoscenza a Uomini e Donne: chi è Tatiana

Dopo aver messo un punto definitivo al suo rapporto con Gemma Galgani, Arcangelo è rimasto nel parterre del trono over di Uomini e Donne per provare a cercare l’amore. Dopo aver sfruttato le prime registrazioni della nuova stagione per conoscere a distanza le nuove dame, Arcangelo ha deciso di provare a conoscere una nuova signora del parterre.

Gloria Nicoletti dimentica Guido Ricci a Uomini e donne/ Prima uscita con Francesco

A conquistare le attenzioni del cavaliere è stata una dama che si chiama Tatiana. Le anticipazioni della registrazione del 2 settembre pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, non svelano chi sia Tatiana e come sta proseguendo la frequentazione tra Arcangelo e Tatiana. Tuttavia, sembrerebbe che tra i due il primo appuntamento, seppur di conoscenza, sia andato bene. Tra Arcangelo e Tatiana, dunque, ci sarà un rapporto più duraturo? I fan di Uomini e Donne aspettano di vedere la messa in onda della puntata e di ascoltare i commenti di Tina Cipollari.