Arcangelo spiazza a Uomini e Donne: cos’è successo dopo l’addio a Gemma e Marina

Arcangelo sempre più protagonista del finale di stagione di Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 26 maggio 2025, con l’ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva. Nella puntata odierna, Arcangelo tornerà ad essere al centro dello studio dopo aver chiuso con Gemma Galgani e la scelta di Marina di mettere un punto alla loro frequentazione. Il cavaliere, nella scorsa puntata, dopo aver dato il due di picche a Gemma, ha accettato quello che gli ha dato Marina.

Nonostante il cavaliere abbia scelto di chiudere non solo con Gemma, ma anche con Cinzia per continuare a frequentare solo lei, Marina ha deciso di non accettare la situazione spiegando che, nella vita vera non avrebbe mai accettato di uscire con un uomo che ha baciato un’altra donna riferendosi a Cinzia. Una scelta che Arcangelo ha accettato.

Arcangelo torna ad uscire con Cinzia a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 26 maggio 2025, Arcangelo spiazza non solo il pubblico di Uomini e Donne ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il cavaliere, infatti, dopo la scelta di Marina, è tornato ad uscire con Cinzia che, a sua volta, ha baciato altri cavaliere. Una decisione che non passa inosservata e che scatena la dura reazione delle altre dame e degli stessi opinionisti.

L’atteggiamento di Arcangelo, così, viene duramente attaccato in studio così come Cinzia che, nonostante Arcangelo, nella scorsa puntata le abbia preferito Marina, ha deciso comunque di ricominciare ad uscire con lui. In studio, così, si scatena l’ennesima discussione tra Arcangelo, il parterre femminile ma soprattutto gli opinionisti Gianni e Tina.

