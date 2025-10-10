Dura lite nello studio di Uomini e Donne per Arcangelo che discute animatamente con Gianni Sperti e Alessio Pili Stella.

Arcangelo che, nella scorsa edizione di Uomini e Donne è stato spesso al centro dello studio per le frequentazioni con Gemma Galgani, Marina e Cinzia Paolini, tornato in trasmissione nella stagione in corso, torna al centro dello studio nel corso della puntata del 10 ottobre 2025 per un confronto con Graziella, la dama che sta conoscendo. “E’ andata bene. Abbiamo trascorso una bella serata. Lei è una persona simpatica, solare e abbiamo tanti punti in comune. Poi ci sono stati anche dei baci”, spiega il cavaliere. “Ma baci non importanti?”, chiede Maria De Filippi. “Bei baci”, risponde Arcangelo. “Lo dicevo perché so che da parte sua non c’è la volontà di andare avanti”, aggiunge ancora Maria De Filippi.

“Sì, lo sapevo e infatti poi ho ricevuto il numero di Ornella”, dice Arcangelo. “Ma tu avresti continuato a conoscerla?”, chiede ancora Maria ricevendo una risposta affermativa. “Vedete che è bugiardo. Hai detto che lo sapevi già ma non è così”, si intromette Gianni Sperti. “Se fai l’opinionista devi ascoltare prima di commentare”, sbotta Arcangelo.

Arcangelo contro Alessio Pili Stella: scontro a Uomini e Donne

A scagliarsi contro Arcangelo dando ragione a Gianni Sperti è Alessio Pili Stella. “Fai sempre così, hai mentito prima dicendo che già lo sapevi quando in realtà saresti andato avanti. In questo caso, oggettivamente, ha ragione Gianni”, dice il cavaliere scatenando la reazione di Arcangelo.

“Io mi sono mai intromesso nelle tue storie?“, chiede Arcangelo. “L’anno scorso ci siamo scannati. Se mi donna la parola mi intrometto”, replica Alessio. “Hai trovato quello sbagliato se vuoi fare il quaquaraquà”, dice ancora Arcangelo mentre Graziella, poi, svela perché ha deciso di chiudere la frequentazione – “Baciandolo ho capito che non poteva andare avanti. Non è il mio tipo di uomo”, spiega Graziella al centro dello studio.

