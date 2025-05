Arcangelo e Gemma Galgani: ultimo confronto a Uomini e Donne?

Resa dei conti tra Arcangelo e Gemma Galgani che, nella puntata di Uomini e Donne del 26 maggio 2025, danno vita ad un durissima discussione in studio. Tutto inizia con il filmato in cui Gemma raggiunge Arcangelo dietro le quinte ma il cavaliere si è rifiutato di parlarle: “Non ho voglia di parlare, hai esagerato… Tu hai detto che faccio schifo…”. Al termine della clip, Gemma ha attaccato Arcangelo, reo di non averle permesso di parlare. “Devi capire cos’è il rispetto verso una donna… Sono venuta da te perchè qua non sono riuscita ad esprimermi…”

Arcangelo, però, dopo averla interrotta, l’ha attaccata duramente “Tu hai fatto un’intrusione nel mio camerino senza neppure chiedermi se potessi entrare…”. Le parole del cavaliere hanno dato il via ad una durissima discussione durante la quale Gemma ha perso la pazienza: “Sei un grande cafone, ma grande… Sei un cafone vestito da persona perfetta che non sei…”.

Gemma Galgani contro Arcangelo a Uomini e Donne

Tra Gemma Galgani e Arcangelo sono volate parole forti con la dama di Torino che è andata su tutte le furie di fronte all’atteggiamento del cavaliere al punto da criticare anche il suo modo di vestire: “Cambiati i pantaloni, te ne regaleremo noi un paio”, le dure parole di Gemma. A difendere la dama di Torino, a sorpresa, è stata Tina Cipollari che, pur criticando la scelta di Gemma di raggiungere Arcangelo in camerino, ha duramente criticato il cavaliere.

“L’uomo di rispetto l’hai proprio accolta bene… Una donna si ascolta a prescindere da quello che aveva da dire… L’hai proprio cacciata… Ti sei rinchiuso nel bagno… Ma che scene sono? Ti coprivi il volto? Ma tu ti rivedi? L’immagine che vuoi dare di te non combacia con i tuoi comportamenti…”, ha concluso.

