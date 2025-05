Arcangelo e l’epilogo dell’avventura a Uomini e donne

Tra i protagonisti indiscussi della seconda parte della stagione di Uomini e Donne c’è sicuramente Arcangelo, il cavaliere del trono over che, dopo essere arrivato in trasmissione è stato notato da Gemma Galgani che gli ha subito lasciato il numero di telefono. Numero che il cavaliere ha piacevolmente accettato decidendo di uscire e conoscere la dama di Torino con cui c’è stato subito un bacio passionale. Un inizio con i fiocchi che, però, si è lentamente trasformato in una rottura a causa dell’interesse dimostrato da Arcangelo nei confronti delle altre dame, in primis Marina e poi Cinzia.

Nel corso delle ultime puntate della stagione, dopo aver chiuso con Gemma, Arcangelo ha dovuto accettare la scelta di Marina di non portare avanti la frequentazione non accettando le sue uscite e i suoi baci con Cinzia. Dopo essere stato attaccato da Marina e Gemma, si è ritrovato anche una Cinzia indecisa se scegliere lui o Antonio, un altro cavaliere con cui stava uscendo. Un epilogo diverso da quello che si aspettava, ma cosa accadrà a settembre?

Arcangelo e il futuro a Uomini e Donne

Spente le telecamere di Uomini e Donne, di Arcangelo non si hanno notizie non sapendo se abbia o meno un profilo Instagram. Tuttavia, è difficile immaginare una sua assenza nel parterre del trono over a settembre. In poche settimane, infatti, è riuscito a creare numerose dinamiche oltre ad essere spesso il protagonista di dure discussioni con Tina Cipollari.

Sul piano sentimentale, infatti, almeno per il momento, non ci sono novità. Cinzia che avrebbe dovuto scegliere tra lui e Antonio, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, si sta frequentando con quest’ultimo. Di fatto, dunque, Arcangelo è ufficialmente single: lo resterà anche fino a settembre per poter tornare in trasmissione?

