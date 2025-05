Arcangelo nella bufera a Uomini e Donne

Lo studio di Uomini e Donne si scaglia contro Arcangelo nella puntata del 6 maggio 2025. Tutto inizia quando Maria De Filippi, dopo un momento dedicato al ballo, chiede a Gemma Galgani se abbia intenzione di uscire ancora con Arcangelo. La dama di Torino, visibilmente dispiaciuta per le parole del cavaliere che ha ammesso di provare un interesse maggior per Marina, spiega di non voler fare assolutamente nulla per convincere il cavaliere ad uscire nuovamente con lei. La dama spiega così di sentirsi presa in giro.

Sabrina Zago irriconoscibile con i capelli rossi/ La foto del passato della dama di Uomini e donne è virale

“Uscirei con Marina. Comunque, a me farebbe piacere rivedere Gemma e conoscerla ancora meglio”, dice il cavaliere. “Che cosa devo aspettare ancora?”, chiede la Galgani visibilmente arrabbiata con Arcangelo contro cui si scagliano non solo Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche altre dame del parterre.

Giuseppe e Rosanna, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Avete un accordo": caos in studio

Tutti contro Arcangelo: nuova delusione per Gemma a Uomini e Donne

“A te piace più Marina. Non ha senso che esci con Gemma Galgani perché non funziona. Io mi dedicherei alla conoscenza di Marina perché Gemma ci resta male”, interviene Sabrina Zago difendendo la dama di Torino. “Non ferirla una seconda volta”, dice ancora Sabrina. 2Io non voglio ferirla ma vorrei ricordarvi che sono qui da due settimane”, si difende Arcangelo che ribadisce anche la volontà di conoscere Gemma.

Contro il cavaliere, poi, si scagliano anche Isabella e Luana, convinte che l’atteggiamento del cavaliere nei confronti di Gemma sia sbagliato e si dicono convinte che sia molto più interessato a Marina. Quest’ultima, a sua volta, spiega di essere infastidita dalla “protezione” dello studio nei confronti della Galgani e anche tra le due dama parte la discussione. “Continui a dire che Gemma ti piace come persona, ma tu vuoi baciare Marina”, sbotta Gianni Sperti. Gemma, alla fine, decide di non uscire con Arcangelo.

Morena Farfante lascia Uomini e Donne e spunta la foto del passato/ Ecco com'era prima del programma