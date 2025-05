Arcangelo e l’addio a Gemma Galgani: cos’è successo a Uomini e donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e donne del 22 maggio 2025 durante la quale Arcangelo è stato il protagonista indiscusso con il confronto con Gemma Galgani, Cinzia e Marina. Dopo aver scelto di proseguire la conoscenza solo con Marina, Arcangelo ha scaricato sia Gemma che Cinzia ma è con la Galgani che ha avuto un durissimo scontro durante il quale sono volate parole durissime. “Tu hai fatto la cosa peggiore che potessi fare: hai rinnegato il nostro primo incontro. Io stanotte sono stata malissimo perché tu hai rinnegato un momento bello come quello, ci siamo anche fatti una foto in cui eravamo bellissimi. Vergognati”, il duro attacco di Gemma a cui Arcangelo ha replicato duramente.

Uomini e Donne, Cristina "promossa" dagli amici di Gianmarco Steri: la foto/ La dichiarazione di Enzakkione

“Vergognati tu., “Ti ricordo che il primo giorno che sono arrivato qui non ti avevo nemmeno vista, avevo chiesto due numeri: Isabella e Marina. Accetta sto due di picche e portatelo a casa“, è stata la replica del cavaliere.

Il web si schiera con Arcangelo dopo Uomini e donne

Il botta e risposta tra Arcangelo e Gemma Galgani ha portato il pubblico di Uomini e Donne a commentare e a schierarsi. In tanti hanno difeso il cavaliere non trovando giusto l’atteggiamento insistente di Gemma dopo la decisione di lui di chiudere e, sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, i commenti sono quasi tutti per Arcangelo.

Ricordate Anna Tedesco? Oggi è identica/ Ecco com'è diventata l'ex Uomini e Donne

“Lui è stato fin troppo educato”, ha scritto una signora che non ha condiviso l’insistenza della dama di Torino. “Standing ovation subito per Arcangelo“, aggiunge un’altra. E ancora: “Grazie Arcangelo, voce del popolo”, “Mi dispiace dirlo, ma Gemma non deve insistere così”. Non mancano, poi, neanche le critiche ai commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno difeso Gemma.