Arcangelo tra Gemma, Cinzia e Marina a Uomini e Donne

Arcangelo sempre più protagonista di Uomini e Donne che, nella puntata in onda oggi, giovedì 22 maggio 2025, torna al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi con le dame che sta conoscendo. Di fronte ad Arcangelo si accomodano Gemma Galgani, Marina e Cinzia, tre dame che sono uscite con il cavaliere che, però, ha preso una decisione sul suo futuro. Dopo aver chiuso con Gemma Galgani, Arcangelo è uscito sia con Cinzia che con Marina.

Quest’ultima ha ribadito di non voler entrare in competizione con altre dame al punto da aver deciso di chiudere la frequentazione dopo aver scoperto del bacio tra Arcangelo e Cinzia. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tuttavia, cambia nuovamente tutto perché Arcangelo spiazza con una clamorosa decisione.

Arcangelo si dichiara a Marina: la reazione di Gemma e Cinzia a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 22 maggio 2025 inizia con Gemma Galgani, Cinzia e Marina al centro dello studio. Nonostante Arcangelo abbia dichiarato di voler mettere un punto alla frequentazione con Gemma, quest’ultima continua a credere di poter avere una frequentazione con lui. In studio, però, Arcangelo ribadisce di aver chiuso con Gemma e poi spiazza con una clamorosa anche su Cinzia e Marina.

Arcangelo, infatti, spiega di voler continuare solo con Marina e, di fronte a tale decisione, Cinzia non nasconde la delusione. “Vado via con un bell’amaro in bocca perché ci stavo credendo e lui lo sa”, sono le parole di Cinzia visibilmente delusa e amareggiata per la decisione di Arcangelo.

