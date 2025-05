Arcangelo e la verità dei sentimenti per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nuovo capitolo tra Arcangelo e Gemma Galgani che continuano a monopolizzare lo studio di Uomini e Donne. Nella puntata del 14 maggio 2025, la dama di Torino prova a capire la situazione in cui è coinvolta chiedendo spiegazioni sull’atteggiamento del cavaliere che appare sempre molto frenato. Gemma, così, chiede ad Arcangelo di essere sincero e il cavaliere spiega di essere stato sincero con Gemma e di aver parlato sia con lei che con la redazione. Tina Cipollari, però, continua a chiedersi come mai Arcangelo non riesca ad andare oltre con Gemma e il cavaliere ammette di non provare lo stesso sentimento che nutre Gemma nei suoi confronti.

Chi è Fulvia, dama di Uomini e Donne/ Arriva in studio e conquista Sebastiano

Gianni Sperti e Tina Cipollari esortano Gemma ad aprire gli occhi a cui il cavaliere ha confessato di non provare lo stesso sentimento che nutre Gemma. La Galgani appare perplessa ma non chiude la frequentazione. “Voglio pensarci”, dice Gemma.

Arcangelo lascia lo studio di Uomini e Donne: la reazione di Gemma

Di fronte alla scelta di Gemma Galgani, Gianni Sperti e Tina Cipollari sbottano ricordandole che Arcangelo ha chiesto di poter conoscere anche Sabrina Zago. “Lui è interessato al centro studio. Svelando l’interesse per Sabrina, si tiene aperta una porta qualora con Gemma dovesse finire”, commentano Gianni e Tina. “Se pensate questo potete mandarmi via”, replica il cavaliere. “Se fosse per me non saresti proprio entrato“, ribatte la Cipollari.

Alessandra Somensi, ex corteggiatrice Uomini e Donne vittima cyber stalking/ Racconto choc: "Ho avuto paura"

Di fronte alla situazione, Arcangelo decide di alzarsi e lasciare lo studio. La reazione del cavaliere porta Gemma ad alzarsi. Tina Cipollari prova a trattenerla ma Maria De Filippi spiega all’opinionista che è inutile trattenerla perché ci sarebbe andata lo stesso. Gemma, così, raggiunge Arcangelo dietro le quinte ma le telecamere non mostrano il confronto.