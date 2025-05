Arcangelo esce con Cinzia e Marina ma Gemma non si arrende

La settimana di Uomini e Donne si apre nel segno di Arcangelo che torna al centro dello studio nella puntata del dating show in onda oggi, lunedì 19 maggio 2025. Di fronte al cavaliere, si accomodano anche Gemma Galgani, Cinzia e Marina, tre dame totalmente diverse l’una dall’altra ma allo stesso modo interessate al cavaliere. Se con Gemma e Marina la conoscenza va avanti da un bel po’, con Cinzia, invece, è appena iniziata.

Nella scorsa puntata, Arcangelo aveva annunciato di aver messo un punto alla conoscenza con Gemma per poter continuare a conoscere Marina non escludendo, però, la possibilità di poter conoscere anche Cinzia. Nella puntata in onda oggi, tuttavia, Gemma torna a proporsi ad Arcangelo a cui non intende affatto rinunciare.

Arcangelo, lite con Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 maggio 2025, con Gemma Galgani, Cinzia e Marina al centro dello studio, arriva Arcangelo che discute immediatamente con Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Cominciamo con gli insulti”, esordisce il cavaliere del trono over. Gianni e Tina continuano a non credere all’interesse di Arcangelo per Gemma e si dicono convinti che tra il cavaliere e Marina ci sia un accordo.

Anche Sabrina Zago interviene nella discussione e, a sua volta, si dice convinta che, effettivamente, tra Arcangelo e Marina sembra esserci un accordo. Il cavaliere, dunque, continua ad essere al centro delle dinamiche così come Gemma. Nonostante, infatti, Arcangelo abbia deciso di chiudere la conoscenza, Gemma continua a non arrendersi e prova a far cambiare idea al cavaliere.

