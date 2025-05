Arcangelo tra Gemma e Marina: nuovo confronto a Uomini e Donne

Arcangelo, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, è il protagonista indiscusso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, mercoledì 7 maggio 2025. Presente in trasmissione da circa due settimane, Arcangelo ha accettato il numero di telefono di Gemma con cui, sin dal primo incontro, c’è stato un bacio passionale. Bacio che ha fatto sognare Gemma che ha deciso di portare avanti la frequentazione con molto entusiasmo fino alla decisione di Arcangelo di uscire anche con Marina.

A domanda diretta su quale dama bacerebbe, poi, Arcangelo ha risposto senza alcuna esitazione “Marina”. Arcangelo è così uscito sia con Gemma che con Marina e, nella scorsa puntata, ha avuto un duro scontro con Gemma in seguito al quale la dama aveva deciso di chiudere.

Arcangelo e il bacio con Gemma nello studio di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, però, avviene il colpo di scena. Marina, non convinta dell’interesse di Arcangelo, ha deciso di declinare il secondo invito del cavaliere che è così uscito nuovamente con Gemma la quale, pur delusa, ha deciso di concedere al cavaliere una seconda possibilità. La scelta di Gemma scatena la lite tra quest’ultima e Marina che si placa con l’arrivo in studio di Arcangelo.

Il cavaliere diventa così il bersaglio di dure critiche da parte di Tina Cipollari che, non credendogli, lo invita a lasciare lo studio. arcangelo accetta e invita Gemma a seguirla. Mentre si allontanano mano nella mano, il cavaliere bacia davanti a tutti Gemma.