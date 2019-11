ARCELORMITTAL, VERTICE A PALAZZO CHIGI PER L’EX ILVA/ Renzi “Smettiamola di litigare”

Continuano le reazioni politiche alla decisione di ArcelorMittal di “sfilarsi” dall’ex Ilva. L’ultimo parere in ordine di tempo è quello del leader di Italia Via, Matteo Renzi, che intervistato dai microfoni di Rtl 102.5 ha ammesso: “Su Ilva ho un sogno, che si smettesse di litigare tra i partiti: siccome si tratta di 20.000 persone, io sognerei che da Salvini a Zingaretti, da Di Maio a Italia Viva, da Berlusconi a Conte tutti dicessero che la priorità è salvare posti di lavoro. Su sta roba qui non si litiga. Sennò la politica sembra noiosa come il wrestling, non mi piace, fanno finta di picchiarsi e poi stanno tutti lì sempre i soliti”. A RaiNews24 è invece intervenuto Sergio Costa, il ministro dell’ambiente, che ha confessato: “non c’entra niente il piano ambientale. Se ArcelorMittal aspettava il pretesto vuol dire che in mente aveva già qualcos’altro. Noi siamo uno stato di diritto – ha aggiunto – se si contesta che il meccanismo sull’ambiente non funziona in relazione alla mancata immunità è come dire che si vole lavorare fuori legge – ha detto Costa – Io ho fatto sempre prima il forestale e poi il carabiniere e mi sembra un assurdo”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ARCELORMITTAL, VERTICE A PALAZZO CHIGI: I 3 POSSIBILI SCENARI

Quella che si apre oggi sarà una mattinata molto importante, forse già decisiva, per il futuro dell’ex Ilva di Taranto, al momento di proprietà del gruppo ArcelorMittal. A breve si terrà un vertice a Palazzo Chigi, dove il presidente del consiglio Giuseppe Conte, incontrerà i massimi vertici del gruppo indiano, con l’obiettivo di trovare una quadra alla luce della volontà della stessa multinazionale di rescindere il proprio contratto. Quali potrebbero essere gli scenari futuri? Il primo, più temuto, è che alla fine lo stabilimento di Taranto, e non solo, chiuda i battenti. Un’opzione che avrebbe ripercussioni drammatiche a livello lavorativo, sia nei confronti dei migliaia di dipendenti che lavorano nelle diverse acciaierie dislocate in varie zone dell’Italia, sia verso l’economia dell’Italia, tenendo conto del peso dell’ex Ilva nel pil del Belpaese.

ARCELORMITTAL, VERTICE A PALAZZO CHIGI: CHI SARÀ PRESENTE?

In caso di chiusura l’Italia sarebbe costretta ad importare acciaio dall’estero, con conseguenti aumenti dei costi ecc ecc. La seconda ipotesi, come ricorda SkyTg24.it, è che la società venga dimezzata, magari vendendola a pezzi, o ancora, che la stessa venga nazionalizzata, divenendo di fatto un’azienda pubblica, come già era in passato. Infine il terzo ed ultimo scenario, che sarebbe quello di ripristinare il famoso “scudo penale”, magari con qualche limitazione, anche se a riguardo ArcelorMittal avrebbe fatto sapere di voler lasciare l’Ilva indipendentemente dallo scudo. Nel vertice odierno vi saranno, oltre a Conte, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Patuanelli, che ha già speso parole di fuoco all’indirizzo del gruppo indiano, nonché il numero uno di ArcelorMittal, Lakshami Mittal e il figlio Aditya, con l’aggiunta dell’amministratrice delegata, Lucia Morselli, che come ricorda Repubblica, è riconosciuta nel settore come una manager di ferro.



