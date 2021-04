ArcelorMittal sospende lavoratori che guardano “Svegliati amore mio”?/ USB replica

Secondo quanto riportato da Repubblica, la multinazionale ArcelorMittal avrebbe avviato una contestazione disciplinare nei confronti di alcuni operai che avrebbero sponsorizzato sui social la fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi “Svegliati amore mio” e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi esortando le persone a guardarla. A scatenare l’azione disciplinare sarebbero stati alcuni post pubblicati su Facebook da alcuni operai dell’acciaieria di Taranto i quali, nell’esprimere la propria posizione, avrebbero utilizzato parole forti tali da spingere la dirigenza della multinazionale ad avviare una procedura disciplinare. ArcelorMittal avrebbe così chiesto la sospensione di tali operai. A replicare, tuttavia, l’Unione Sindacale di Base che, sempre tramite un post pubblicato su Facebook, ha difeso gli operai contro cui sarebbe stata avviata la procedura.

LA REPLICA DELL’UNIONE SINDACALE DI BASE

Sulla pagina Facebook dell’Unione Sindacale di Base è stata pubblicata una nota ufficiale con cui i lavoratori per i quali sarebbe stata richiesta la sospensione, vengono difesi. “Alcuni lavoratori pubblicano sul proprio profilo Facebook uno screenshot che invita a vedere la fiction interpretata da Sabrina Ferilli “Svegliati amore mio” e, per questo, l’azienda gli manda una contestazione disciplinare”, si legge. La nota, poi, parla dei presunti motivi che avrebbero portato la multinazionale ad intervenire con un’azione disciplinare. “ArcelorMittal Italia accusa i dipendenti di aver messo in cattiva luce la gestione dello stabilimento, anche se nella serie Tv non si fa riferimento ad ArcelorMittal e/o comunque i fatti riportati sono relativi a circa dieci anni fa”, si legge ancora. Il sindacato, poi, chiede l’intervento politico spiegando che “non è la prima volta che ArcelorMittal tenta di mettere il bavaglio ai lavoratori che, a questo punto vengono privati anche della possibilità di avere e condividere un’opinione in merito agli effetti acclarati, in ambito sanitario e ambientale. Gravissimo il continuo tentativo di volere a tutti i costi alimentare un clima di terrore all’interno dello stabilimento”.

🔴 Contestazione disciplinare di #ArcelorMittal “Continua la durissima repressione in fabbrica, contestazioni… Pubblicato da Usb Taranto su Venerdì 2 aprile 2021

