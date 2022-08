“Archie Battersbee non è una foglia secca”/ I media vaticani: “La vita è sacra”

Il caso Archie Battersbee tiene banco presso l’opinione pubblica. Il bimbo londinese è in coma da quasi quattro mesi, dal 7 aprile, e i medici vogliono togliere il supporto vitale. I cari del 12enne stanno lottando con le unghie e con i denti, e possono contare sul sostegno dei media vaticani. “Archie non è una foglia secca, è un bambino in carne ed ossa, come lo erano Charlie Gard, Alfie Evans e lo è Tafida Raqeeb, curata in Italia dopo il braccio di ferro con le autorità sanitarie londinesi”, quanto si legge in un editoriale.

Appicca un incendio per uccidere un ragno: 26enne arrestato/ Era in possesso di droga

“Curare non significa esclusivamente guarire, ma farsi carico: di chi sta soffrendo, di chi è debole, di chi è fragile”, riporta ancora Vatican news in un articolo a firma Massimiliano Menichetti. Soffermandosi sul caso di Archie Battersbee, viene ribadito che la vita è sacra, sempre. E la posizione è netta: “Eppure alcuni devono morire perché leggi, sentenze, altre persone hanno deciso che così deve essere”.

Lotto, numeri vincenti Superenalotto/ Estrazioni 4 agosto: i "fortunati" e 10eLotto

“Archie Battersbee non è una foglia secca”

Come ben sappiamo, i genitori di Archie Battersbee hanno percorso un ricorso all’Alta Corte Uk per trasferire il 12enne in un hospice prima della sospensione del trattamento che lo mantiene in vita. Attualmente il ragazzo si trova al London Royal Hospital di Whitechapel, East London, secondo i giudici il trasferimento non è negli interessi del bambino: “Gli interessi di Archie restano al centro di qualsiasi conclusione raggiunta da questa Corte. Considerando i desideri della famiglia, i motivi di questi desideri, le strutture dell’hospice, che cosa il bambino avrebbe probabilmente voluto, i rischi del trasferimento, la crescente fragilità della sua condizione medica, il suo migliore interesse rimane, come detto nella sentenza del 15 luglio, rimanere in ospedale quando il trattamento verrà sospeso”. I giudici hanno evidenziato: “Le circostanze, sottolineate dal dottore, riguardo le condizioni fisiche nell’ospedale e le disposizioni che possono essere prese, assicureranno che il miglior interesse del minore rimarrà il focus degli adattamenti che verranno fatti per consentirgli di morire in pace, nell’abbraccio della famiglia che amava”.

LEGGI ANCHE:

Salvini "Sei in una baby gang? Niente patente a 18 anni"/ "Chi si comporta male..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA