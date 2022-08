Archie Battersbee, respinto l’ultimo ricorso/ La madre: “Fatecelo portare in Italia”

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto anche l’ultimo ricorso della famiglia di Archie Battersbee, il dodicenne inglese che dallo scorso 7 aprile è in coma dopo che è stato trovato dalla famiglia con una corda al collo, forse per un gioco online finito male. I giudici già da tempo hanno stabilito lo spegnimento dei macchinari che lo tengono in vita, essendo sopraggiunta la morte cerebrale. Dopo che la Corte di Strasburgo si è dichiarata non competente a intervenire sul caso, anche l’ultima richiesta dei genitori di Archie di rinviare la morte del ragazzino è stata respinta, rivela il Corriere.

Entro poche ore, i medici del Royal London Hospital, dove il ragazzino è ricoverato ormai da mesi, dovranno staccare il respiratore artificiale. Dopo lo spegnimento dei supporti vitali, dunque, Archie andrà incontro alla morte. I familiari però continuano a non arrendersi e hanno lanciato un estremo appello: “Consentiteci di portare Archie in Italia o in Giappone dove ci sono medici disposti ad assisterlo”. Come ha spiegato infatti la famiglia, dei medici avrebbero dato la disponibilità ad accogliere il bambino.

Archie Battersbee, la richiesta della famiglia