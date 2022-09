Archie e Lilibeth, figli di Harry e Meghan/ Diventano principi: la legge del 1917

I nuovi titoli della famiglia reale

La regina Elisabetta II è morta e il primogenito ed erede al trono Carlo è diventato re con il nome di Carlo III. La moglie Camilla sarà la Regina Consorte. Con la scomparsa della sovrana si avviano delle procedure formali che mutano l’assegnazione dei titoli reali ai membri della famiglia. William, prossimo erede al trono, otterrà il titolo di Duca di Cornovaglia, Conte di Chester e Duca di Rothesay. La moglie Kate acquisirà i corrispettivi femminili. Inoltre resteranno il Duca e la Duchessa di Cambridge e verranno definiti Duca e Duchessa di Cornovaglia e Cambridge. I tre figli – George Carlotte e Louis – diventeranno principi di Cornovaglia e Cambridge. William potrebbe ereditare dal padre il titolo di Principe di Galles, ma spetta al sovrano decidere se conferirglielo. Se dovesse farlo, Kate Middleton diventerebbe la Principessa di Galles, titolo usato l’ultima volta da Lady Diana.

Archie e Lilibeth: diventano principi

Anche Archie e Lilibeth, i figli di Harry e Meghan Markle, diventano a tutti gli effetti principi. Le procedure di assegnazione dei titoli reali sono effetto dei protocolli stabiliti da Giorgio V, nonno di Elisabetta II: “Nel 1917, re Giorgio V ordinò che solo i nipoti del monarca avrebbero avuto il diritto di usare il titolo di principe o principessa e il trattamento di altezza reale”, spiega The Mirror. Fino a oggi Archie e Lilibeth non hanno potuto usufruire del titolo reale perché pronipoti, e non nipoti, della sovrana: “Quando Archie è nato era settimo in linea di successione al trono: sebbene fosse un pronipote del monarca, non era un figlio primogenito di un futuro re, quindi non era automaticamente un principe”, ha spiegato il Daily Mail. Le cose potrebbero cambiare se re Carlo III decidesse di modificare quanto stabilito dai suoi predecessori, snellendo la discendenza monarchica.

