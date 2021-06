Architetto ucciso in casa da ladri/ Colpo all’inguine fatale: caccia a 2 malviventi

Un architetto 50enne di Piossasco, in provincia di Torino, è stato ucciso dopo aver sorpreso due ladri nella propria abitazione. La vicenda, tragica, è riportata in queste ore da numerosi organi di informazioni online, a cominciare dal Corriere della Sera, che ne ha raccontato i dettagli, partendo dal fatto che la stessa vittima è stata assassinata nella sua abitazione di via del Campetto, nella mattinata di ieri, martedì 8 giugno 2021. L’uomo ucciso si chiamava Roberto Mottura, 50 anni, e inizialmente, quando l’ambulanza era giunta sul luogo segnalato, sembrava essere stato stroncato da un malore: i medici hanno provato in ogni modo a rianimarlo ma ogni tentativo è stato vano e alla fine ne è stata dichiarata la morte. In seguito si è scoperto che l’uomo era stato assassinato da uno dei due malviventi che erano entrati nella sua abitazione.

L’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 4:00 di ieri, quando due malintenzionati si sono recati presso la villa dell’architetto situata sulla collina di Piossasco e in cui vivono anche la moglie e il figlio di 13 anni: per entrare i ladri hanno forzato una persiano del primo piano, per poi sfondare il vetro della finestra con una mazzetta, facendo scattare il sistema d’allarme della casa.

ARCHITETTO UCCISO IN CASA DAI LADRI: E’ CACCIA AI DUE MALVIVENTI

Mottura stava dormendo ma ha sentito il rumore sospetto e di conseguenza è andato a controllare cosa stesse accadendo al piano di sotto trovandosi di fronte una scena terribile: i due ladri che si erano intrufolati in casa. La vittima, invece di reagire in maniera passiva, ha iniziato una colluttazione con i ladri e uno dei due ha esploso un colpo di pistola che ha colpito l’architetto all’inguine.

Subito dopo i due sconosciuti sono scappati da dove erano entrati, mentre la moglie si è recata al piano di sotto vedendo il marito a terra. Solo in seguito è stato individuato il colpo di pistola. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, per risalire ai responsabili.

