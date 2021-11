Arcigay: opuscolo ses*o orale a fiera Caritas/ Polemica: “Fra famiglie e anziani…”

Fa discutere quanto accaduto durante la Fiera del volontariato Biolife di Bolzano, organizzata, tra gli altri, dall’Ufficio Provinciale Anziani, dalla Caritas diocesana e dal Comune: presso lo stand del circolo Centaurus Arcigay Alto Adige è stato distribuito un opuscolo per praticare se*so orale in maniera perfetta. Con tanto di illustrazioni esplicite, come scrive il quotidiano Libero, l’opuscolo racchiudeva al suo interno alcuni utili consigli per prepararsi appunto alla pratica, soffermandosi sul ses*o fra uomini. Viene ad esempio specificato di non utilizzare i denti, avere una corretta igiene intima, la posizione migliore, quindi in ginocchio o sul letto, ma anche altri aspetti come ad esempio la stimolazione del cosiddetto punto L, che sarebbe l’equivalente maschile del punto G femminile, e tutta un’altra serie di indicazioni: un vero e proprio manuale per praticare la fella*io.

Al di là dell’utilità o meno, fa discutere il fatto che l’opuscolo sia stato messo in bella mostra a disposizione di anziani e famiglie, e in una fiera organizzata anche dalla Caritas. Il caso è stato sollevato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, che ha denunciato: “Centaurus Arcigay dell’Alto Adige ha dimostrato la solita incontinenza comunicativa usando l’opportunità della fiera del volontariato (aperta a famiglie e bambini) per farne una esibizione di messaggi diretti e senza censura”.

ARCIGAY, OPUSCOLO SESSO ORALE ALLA FIERA CARITAS: URZI INDIGNATO

“Come si fanno i “pom*ini” – ha proseguito – ma anche che posizione assumere per l’uso corretto del preservativo e dei lubrificanti in rapporti fra persone di sesso maschile. Attenzione: per quanto mi riguarda nessuna pruderie o imbarazzo. Non è questo a fare arrossire me o chiunque sia persona all’altezza dei tempi che viviamo. Ma la domanda è un’altra – ha continuato Urzì – è normale che sia la Provincia a organizzare assieme a Caritas diocesana e altre meritorie organizzazioni la tribuna in cui presentare il “corso per immagini” a scena aperta per grandi e piccini di “pom*ino” a persone adulte dello stesso sesso? Si può auspicare che una fiera del volontariato nella cornice della Biolife, la fiera del benessere, possa offrire una comunicazione sobria, adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e minorenne) e non una sceneggiatura hardcore?”.

