Arcivescovo di Milano Delpini annuncia rosario contro siccità/ E in Lombardia piove…

L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha annunciato un rosario per la pioggia contro la siccità, e come per magia sul capoluogo lombardo è arrivata la pioggia. Come ricorda Il Fatto Quotidiano nella sua edizione online, è quindi bastato solo l’annuncio del rosario per far tornare le precipitazioni a Milano, dei veloci temporali che hanno rinfrescato l’aria e soprattutto hanno regalato un po’ di acqua ad agricoltori e allevatori lombardi che ormai da mesi combattono contro la sua carenza.

Anche se la pioggia è giunta nel cuore lombardo, l’arcivescovo Delpini ha dato appuntamento a sabato 25 giugno per un rosario con le mani giunte verso il cielo, chiedendo a Dio e alla Madonna un dono per le terre flagellate dalla mancanza di acqua, invitando chi di dovere che, una volta che il dono arriverà, se ne faccia “un uso saggio”. “Nel tempo della guerra, la preghiera. Nel tempo della pandemia, la preghiera. Nel tempo della siccità, la preghiera”, sono le parole dell’arcivescovo meneghino riportate da Il Fatto Quotidiano.

ARCIVESCOVO LANDINI E IL ROSARIO CONTRO LA SICCITA’: “LA PROVVIDENZA CI VENGA IN AIUTO”

“Desidero percorrere le terre del riso e del grano, le terre dei fossi e dei campi per invocare la Madonna della Bassa perché la provvidenza di Dio venga in aiuto alla nostra debolezza”. Ha quindi chiamato a raccolta i fedeli per un “semplice pellegrinaggio” di sabato nelle tre chiese attorno a Milano, aperte ovviamente a tutti coloro che vogliono condividere “l’invocazione per il bene dell’acqua“.

Quella di Delpini non è la prima iniziativa di questo tipo in Italia visto che da nord a sud si sono di fatto moltiplicate le suppliche per l’acqua. Ad esempio a Rivergaro, un piccole comune in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, il parroco don Valerio Picchioni sta dedicando ogni mattina, durante la messa, un’invocazione affinché piova: “L’acqua è vita e ne abbiamo tutti bisogno”. La speranza, ovviamente, è che possa piovere il più possibile nei prossimi giorni, anche se al momento non sembra prospettarsi nulla di buono in tal senso.

