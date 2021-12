Arco, chi è l’artista spagnolo del momento/ Dopo il successo di “Todo” in arrivo il libro…

Il 31 dicembre è in programma una grande serata di spettacolo e divertimento su Canale 5 Oltre, però, ai grandi nomi della musica italiana sono presenti alcuni ospiti internazionali che porteranno la loro musica e il loro stile sul palco italiano durante questa festa speciale; tra questi ospiti internazionali ricordiamo Arco.

Per chi non lo conoscesse, è un cantante spagnolo nato il 27 aprile 1976 a Loja. Sarà sicuramente stimolante anche per gli artisti italiani cantare al fianco di un artista spagnolo, per apprezzarne lo stile e le differenze. Inoltre, per il pubblico italiano sarà certamente travolgente cantare, ascoltare e ballare su sonorità spagnole, che portano sempre allegria e tanto divertimento e ritmo, al quale è impossibile resistere.

Arco e il successo di “Todo”

Nel 2018 Arco ha prodotto un brano, “Todo”, che ha raggiunto numeri importanti su YouTube. L’artista nel febbraio del 2021 ha anche presentato al grande pubblico il suo nuovo libro “40 años, 40 canciones“. Ha realizzato diversi album e singoli sia da solo sia in collaborazione con altri artisti, e non vediamo l’ora di poterlo apprezzare anche sul nostro palco tutto all’italiana per conoscere maggiormente questo artista e poter cantare insieme a lui i suoi brani. Sarà di certo una bella esperienza sia per il cantante stesso, che avrà l’opportunità di far conoscere e pubblicizzare i suoi lavori in Italia, sia per il pubblico italiano che vedrà cantare in televisione i grandi nomi italiani amati che hanno creato la cultura musicale del nostro paese, affiancarsi a cantanti emergenti, giovani oppure, come in questo caso, internazionali potendo così apprezzare le loro sonorità.

