Arcobaleno a Lourdes/ Video, segnale di speranza nell’ultimo giorno di Novena

Nel cielo di Lourdes un arcobaleno oggi ha ridato speranza a milioni di fedeli. In mattinata, nel medesimo giorno in cui è atteso il messaggio della Madonna di Medjugorje, dal cielo arriva un segnale di speranza in piena emergenza pandemia da Coronavirus. Tanti fedeli hanno considerato questo evento come un buon auspicio che giunge esattamente nell’ultimo giorno della speciale Novena alla Signora di Lourdes iniziata lo scorso 17 marzo. Il video che immortala l’arcobaleno, breve ma intenso, ha avuto un forte impatto sui fedeli ed in tanti hanno intravisto in esso un “segno di una rinnovata alleanza con il popolo di Dio”. L’evento si manifesta a distanza di alcuni giorni dalla chiusura del Santuario, per la prima volta nella storia. Era stato il Rettore di Lourdes, monsignor Olivier Ribadeau Dumas ad annunciare lo scorso 17 marzo la chiusura del luogo di culto come misura contro la diffusione della pandemia da Coronavirus. “Per la prima volta nella sua storia, il santuario chiuderà per qualche tempo”, aveva anticipato, dopo le rigide misure adottate anche in Francia.

ARCOBALENO A LOURDES: SEGNALE DI SPERANZA?

Oggi, l’arcobaleno a Lourdes rappresenta un messaggio forte di speranza. Un segnale necessario in questo momento di forte preoccupazione legata alla diffusione del Coronavirus in tutta Europa. “Bellissimo è proprio perfetto!!! Voglio credere che sia un segno della Santa Madre che ci dice che è qui con noi per proteggerci ed aiutarci!!! Ave Maria”, commenta un devoto su Youtube dopo la visione del breve filmato. “Che meraviglia!!! Sono 2 gli arcobaleni, l’effetto ottico ne fa vede uno più sbiadito affianco.. Che bella immagine.. Come potete uomini non guardare alle meraviglie che il Signore ha voluto donarci!!!! Aprite i vostri cuori!!!”, invita un’altra fedele. Nella bellezza del suo messaggio, la Madonna di Lourdes ha inviato a tutti noi il suo messaggio ben preciso. Ne è convinto un utente: “La Madonna di Lourdes , ci ha dato un segnale ben preciso, sono con voi nel bene e nel male, non abbiate paura io sono sempre stata vicina a voi”. In questa giornata l’arcobaleno torna a rappresentare il primo patto tra Dio e il Creato infondendo un sentimento di speranza più che mai necessario.





