Arcuri (ancora) senza mascherina a Roma/ Commissario se ne infischia delle norme

Domenico Arcuri pizzicato di nuovo senza mascherina, è la terza volta per il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. L’amministratore delegato di Invitalia è stato beccato da un fotografo di Roma mentre si trovava a passeggio per Roma senza dispositivi di sicurezza: la foto è stata pubblicata nel numero di questa settimana della rivista diretta da Umberto Brindani. Come evidenziato dai colleghi di Libero, il primo scivolone è stato a una conferenza stampa a ottobre a Villasimius: mentre chiacchierava con i giornalisti, è stato immortalato con il naso scoperto. Poi il caso di Che tempo che fa: prima della pausa pubblicità il commissario si è subito liberato della mascherina, mostrando il suo volto alle telecamere. Anche se il programma era ancora in onda…

Difficilmente Domenico Arcuri verrà sanzionato per l’ennesimo mancato rispetto delle regole. Anche se siamo nel pieno della seconda ondata. Ricordiamo che chi viene pizzicato a girare senza mascherina rischia una multa da 400 fino a 1.000 euro. Sanzioni comminate ai comuni cittadini ma anche ad esponenti politici (soprattutto dell’opposizione). Esemplare il caso di Matteo Salvini a Benevento: il segretario federale della Lega è stato immortalato mentre parlava in uno spazio pubblico senza mascherina. E il primo cittadino Clemente Mastella, giustamente, lo ha multato. Oppure ricordiamo quanto accaduto a Vittorio Sgarbi in Parlamento, trascinato fuori dall’aula dopo essersi rifiutato di indossare il dispositivo di sicurezza. Vediamo se Virginia Raggi punirà l’ad di Invitalia, ma probabilmente anche questa volta Arcuri la farà franca…



