Arcuri-Boccia: “subito 10.300 terapie intensive”/ Regioni Nord “Conte non ci accusi”

«Possono essere disponibili immediatamente e in tempo reale oltre 10.300 posti di terapia intensiva in tutta Italia», lo ha detto il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia nel vertice sull’emergenza Covid-19 con il commissario Domenico Arcuri assieme alle Regioni. Davanti ai giorni di massima tensione per comprendere se le misure adottate dal Governo nell’ultimo Dpcm possano effettivamente ridurre la curva epidemiologica, l’ipotesi lockdown torna a farsi sempre più “pressante” da parte di alcuni esperti, membri del Cts e responsabili dei Pronto Soccorso italiani: riprende dunque il dialogo con i territori dopo che ancora nell’ultima conferenza stampa da Palazzo Chigi il Presidente Conte ha sottolineato come le Regioni avrebbero dovuto aumentare posti letto e terapie intensive già nei mesi prima dell’estate. Quei 10mila posti e oltre di letti da rianimazione, ribadiscono Arcuri e Boccia oggi, sono già quelli attivabili grazie ai materiali inviati dal Commissario. «Oggi dobbiamo dare un messaggio chiaro al paese e tranquillizzare i cittadini già ad aprile, nel picco dell’emergenza, avevamo toccato 9.500 posti di terapia Intensiva. Serve il massimo impegno per chi è in ospedale e per chi è malato, dunque tutti al lavoro e senza polemiche, che nessuno capirebbe e sarebbero imperdonabili», sottolinea ancora il Ministro per gli Affari Regionali nel ricordare comunque l’appoggio del Governo alle Regioni «per ogni necessità e continua senza sosta a supportarle per il rafforzamento delle reti sanitarie territoriali».

LE RICHIESTE DELLE REGIONI DEL NORD

Di contro, il commissario Arcuri fa sapere di avere inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da alleggerire il carico degli ospedali: «Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali». Al momento, prosegue il n.1 di Invitalia, «sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli». Sono già nelle disponibilità altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione «mentre dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti letto attivati è pari al 22%, che scende al 18% attivando tutte le postazioni attivabili», conclude Domenico Arcuri. Piccata e molto dura invece la lettera inviata dalle Regioni del Nord Italia (governate dal centrodestra, ovvero Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia) al Premier Giuseppe Conte e alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli: «È gravissimo che il presidente del Consiglio e il ministro competente cerchino di scaricare le proprie responsabilità sulle Regioni. Inizino invece a erogare le risorse annunciate senza le quali il sistema Tpl non potrà stare in piedi ancora per molto», scrivono in una nota congiunta gli assessori ai trasporti Claudia Maria Terzi (Lombardia), Marco Gabusi (Piemonte), Giovanni Berrino (Liguria) e Graziano Pizzimenti (Friuli Venezia Giulia). Il tema è evidentemente quello dei trasporti ma il punto “discusso” nel vertice con Boccia e Arcuri riguarda anche inevitabilmente il reperimento delle risorse sanitarie: «Sorprende anche – concludono i quattro assessori sul nodo TPL – che il presidente del Consiglio Conte parli di un mancato pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione delle Regioni per rafforzare il trasporto pubblico: la verità è che le risorse promesse dal Governo per i servizi aggiuntivi non sono ancora arrivate. Infatti, non è ancora stato approvato il decreto attuativo per il riparto dell’anticipazione dei primi 150 milioni sui 300 milioni di risorse stanziate dallo Stato. Per i servizi aggiuntivi, dunque, non è ancora arrivato un euro».



