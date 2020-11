Arcuri, conferenza stampa diretta video/ Emergenza Covid: Dpcm, Regioni e zone rosse

Con l’emergere della seconda ondata di contagi Covid è ripartita la scorsa settimana la conferenza stampa del Commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri: oggi alle ore 18.30 all’Auditorium di Invitalia – e in diretta video streaming sul canale YouTube Invitalia – torna l’appuntamento settimanale con il commissario per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto alla pandemia in Italia. Rispetto a 7 giorni fa, quando Arcuri rilanciò in conferenza stampa il forte invito a “rimanere a casa” per l’aumentare del Covid, siamo oggi alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che dividerà il Paese in 3 tra zona gialla, arancione e rossa. Se però già la scorsa settimana il commissario scelto dal Premier Conte aveva lanciato un attacco piuttosto diretto ad alcuni Governatori di Regione che avevano criticato l’estremo ritardo nel far partire i bandi per rafforzamenti sanitari, dopo il freschissimo scontro tra Governo e Regioni sulla divisione in aree di rischio la possibilità che anche Arcuri torni su questo “tema caldo” è assai probabile.

CONFERENZA STAMPA ARCURI: I TEMI DI OGGI

Le possibili tematiche della conferenza stampa di Arcuri non potranno non partire inevitabilmente dalla polemica a distanza dei territori contro il Governo per la suddivisione delle Regioni, in particolar modo sui criteri scelti per monitorare i 21 parametri approvati dall’Istituto Superiore di Sanità. In attesa di avere i nuovi dati monitorati – che potrebbero già determinare cambiamenti nell’ordinanza del Ministero della Salute – in arrivo domani, il Commissario all’emergenza potrà rispondere nel merito delle strategie che il Governo valuterà per far fronte alla continua risalita dei contagi e alle differenti azioni da approntare nei vari territori. Nel frattempo da ieri, per annuncio diretto del Ministro Speranza in audizione alla Camera, il Commissario Arcuri ha ricevuto la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di contact tracing dell’App Immuni «al fine di rendere più celere possibile la procedura». Secondo l’ultimo Decreto Ristori approvato dal Governo, conclude Speranza, «si è previsto di integrare il sistema di tracciamento regionale della app Immuni con un supporto telefonico nazionale e gli operatori potranno caricare il codice chiave in caso di positività».





