Arcuri “contagi? Multare italiani indisciplinati”/ “Presto 200mila tamponi al giorno”

In una lunga intervista a Federico Fubini sul Corriere della Sera, parla il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri e difende l’operato del Governo tanto sul fronte economico quanto soprattutto sulla gestione emergenziale di terapie intensive, materiali e ventilatori. L’intervento è importante perché arriva dopo le tante polemiche sollevate dai territori e dalle Regioni per la mancanza di un piano strutturato che avrebbe potuto evitare la seconda ondata di contagi: Arcuri però tira dritto e spiega perché ad oggi non siamo nella stessa situazione di marzo, «Non penso che tutta l’Italia sia uguale nella capacità di rispettare le regole, nelle infrastrutture o nell’efficienza delle reti sanitarie. Servono e serviranno sempre di più risposte differenziate e un coordinamento puntuale fra Stato e amministrazioni locali. Come dice il presidente della Repubblica, un coro sintonico». La differenza rispetto alla “prima ondata” riguarda soprattutto la circolazione del virus: sempre il commissario spiega «Allora il virus circolava negli ospedali e nelle residenze per anziani; oggi l’80% dei contagi avviene in casa. I ragazzi lo prendono fuori e lo portano in famiglia. L’età media dei contagiati era di 70 anni, oggi di 40. Eravamo secondi al mondo per contagiati, l’epicentro dell’Europa. Oggi siamo 16esimi e dietro diversi Paesi europei».

IL PIANO ARCURI SUI TAMPONI

Al netto delle differenze, per Domenico Arcuri il problema del rispetto delle regole resta il primo punto – in totale sintonia con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro della Salute Roberto Speranza: «non possiamo abbassare la guardia, vale per le istituzioni come per i cittadini», e qui sottolinea l’intento “punitivo” che dovrebbe imbracciare il Governo per le prossime settimane. «Abbiamo visto le spiagge e gli assembramenti serali nelle piazze in estate. È fondamentale che gli italiani mantengano la disciplina dimostrata in primavera e mi pare siano già tornati a praticarla. Magari anche applicando qualche sanzione, anche contenuta. Non possiamo far finta che la recrudescenza non ci sia», attacca il commissario sempre dalle colonne del Corriere della Sera. Da un lato Arcuri ricorda che se fossimo con gli stessi positivi di marzo, oggi in proporzione dovremmo avere 40mila infetti con il numero attuale di tamponi (e invece sono aumenti di 10-11mila al giorno), dall’altro spiega come nei prossimi 2 mesi per migliorare la possibilità di tracciare il Covid dovranno essere fatti almeno 200mila tamponi al giorno. Rispondendo così indirettamente alle polemiche sollevate dal virologo Andrea Crisanti, Arcuri replica «Daremo alle regioni molto presto la possibilità di arrivare a 200 mila tamponi al giorno», e in più dovranno essere i medici di base ad essere più coinvolti, oltre ai drive in per strada «devono poter fare i test nelle case e curare lì il più possibile i malati, visto che ormai i protocolli sono standardizzati. Non serve più portare le persone in ospedale solo perché hanno 38 di febbre».



