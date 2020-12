ARCURI, DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA/ Commissario “piano vaccini, non ci sarà App”

Anche per questo giovedì 10 dicembre 2020 si rinnova l’appuntamento con la conferenza stampa del Commissario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri: la diretta video streaming sul canale YouTube di Invitalia andrà in onda dalle ore 18.30 con la consueta analisi dei dati coronavirus di quest’ultima settimana e le ultime informazioni sul piano di vaccini in rampa di lancio dalla seconda metà di gennaio. Intervenuto ieri sera al programma sul Nove “Accordi e Disaccordi”, il Commissario scelto da Conte per monitorare l’intero piano di vaccinazione nel 2021 ha dato ulteriori indicazioni su come dovrà essere impegnato il servizio sanitario nazionale: «Quella contro il Covid sarà la campagna di vaccinazione di massa più imponente che la nostra generazione e forse non solo la nostra generazione ricorda», spiega Arcuri nell’annunciare l’assunzione di circa 16mila dipendenti (di cui 3mila medici) per attuare le vaccinazioni in tutto il Paese. I contratti verranno stabiliti per dottori, laureati in Medicina, specializzandi, infermieri e assistenti sanitari ma anche personale amministrativo e financo richiamare specializzati in pensione.

IL PIANO VACCINI DI ARCURI: LE ULTIME NOVITÀ

Il piano vaccini del Governo italiano – in discussione assieme a tutti gli altri programmi europei nella due giorni del Consiglio Ue in corso a Bruxelles – per Arcuri non dovrà avere né obbligatorietà né “imposizione” dello Stato: «Vorrei dire a chi ha dubbi sulla opportunità di vaccinarsi che davvero deve riflettere a lungo perché se non si vaccinerà non si limiterà a fare una scelta per se ma anche per le persone che lo circondano e più complessivamente per la comunità nella quale vive». È sempre al programma di Andrea Scanzi che il Commissario Arcuri lancia alcuni dei temi che oggi verranno discussi anche nella conferenza stampa settimanale: «Non ci saranno paesi europei che vaccineranno prima e altri che vaccineranno dopo. E’ una notizia destituita di fondamento. E’ mendace dire che ci sarà una App, è come dire che altri paesi vaccineranno prima dell’Italia». In merito alla distribuzione dei primi vaccini anti-Covid disponibili, quelli di Pfizer-Biontech, il Commissario all’emergenza sottolinea «verranno distribuiti dalla casa produttrice in 300 punti di somministrazione. I vaccini delle altre aziende verranno stoccati a Pratica di Mare e verranno portati in 1500 punti di somministrazione. Abbiamo prenotato 202 milioni di dosi di vaccino che arriveranno nei prossimi 15 mesi. Abbiamo organizzato un sistema informativo molto evoluto con un call center, stiamo organizzando una campagna di informazione identitaria: gli italiani capiranno come prenotarsi, come farsi vaccinare e come accertarsi che il vaccino sia stato fatto».



