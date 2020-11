ARCURI DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA/ Evoluzione Covid: vaccini, lockdown, ricoveri

Torna per la terza settimana consecutiva di giovedì la conferenza stampa del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri: come sempre in diretta video streaming dall’Auditorium di Invitalia, l’uomo scelto dal Governo per gestire la vasta emergenza pandemica presenta tutte le evoluzioni di questa ultima intensa settimana passata. Dalle attività di contenimento fino al contrasto effettivo del Sars-CoV-2, la conferenza stampa di Arcuri servirà anche per informare il pubblico sulle possibili prossime mosse del Governo in termini di restrizioni e strategie anti-Covid. Sono ore di tensione per le decisioni che attendono l’esecutivo entro il prossimo weekend, con i Ministri Boccia e Speranza che ancora oggi hanno confermato l’intenzione di non produrre un “lockdown totale” su scala nazionale, bensì insistere con maggior rigidità sulle chiusure locali e le zone rosse-arancioni che già dalla cabina di regia anti-Covid di domani potrebbero essere annunciate.

I POSSIBILI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA DI ARCURI

Altro tema spinoso che il commissario Arcuri dovrà di certo affrontare nel suo punto stampa riguarda la situazione della Campania e in particolare la sofferenza di tanti centri ospedalieri con l’aumentare del contagio: oggi il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, attaccando il Governatore De Luca per la mancata gestione generale di queste ultime settimane, invoca l’applicazione di zone rosse «dove gli ospedali sono fuori controllo». Il commissario all’emergenza indicherà – per la Campania ma non solo – le strategie di rafforzamento sanitario da approntare nelle prossime settimane, per evitare un collasso totale del SSN tra dicembre-gennaio. Il titolare degli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha spiegato sempre in giornata della possibilità assai concreta di ulteriori decessi nei prossimi giorni «qualora non dovesse ridursi la curva del contagio» richiamando – esattamente come Arcuri una settimana esatta fa – alla piena responsabilità dei cittadini con ulteriori sacrifici da mantenere fino all’arrivo delle dosi di vaccino. Inevitabile sarà poi il commento al recente affidamento proprio allo stesso commissario Arcuri del piano di distribuzione nazionale della vaccinazione anti-Covid: quello della Pfizer ormai pronto, quello di AstraZeneca-Oxford dei prossimi mesi e tutti gli altri vaccini in sede di sperimentazione. Occorrerà capire da Arcuri con che cadenza verranno distribuiti, a quale prezzo, come andranno conservati e a chi spetterà la filiera di distribuzione a livello locale delle prime dosi di vaccino anti-coronavirus.





