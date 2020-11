Arcuri, diretta video conferenza stampa/ Piano vaccini Covid: info e distribuzione

Si rinnova come sempre di giovedì l’appuntamento con la conferenza stampa del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri: dalle 18.30 presso l’Auditorium di Invitalia, il commissario farà il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia. Rispetto a 7 giorni fa però, è in fase sviluppata il “piano vaccini anti-Covid” solo accennato nella precedente conferenza stampa: di questo, dei criteri sui parametri Cts in discussione sempre oggi nella videoconferenza Governo-Regioni e del prossimo Dpcm “Natale” saranno i tre temi principali nell’odierno confronto tra Arcuri e i giornalisti in sala. La conferenza stampa viene trasmessa, come sempre, in diretta video streaming sul canale YouTube di Invitalia dalle 18.30 per circa un’oretta di durata massima: è evidente che il principale tema che verrà affrontato nella conferenza di Arcuri riguarderà il piano di distribuzione dei vaccini, specie dopo le anticipazioni emerse oggi sulla stampa riguardo le principali direttive che il Governo dovrà approntare nelle prossime settimane dopo l’accordo siglato tra Unione Europea e Pfizer-Biontech per l’arrivo da gennaio di 3,4 milioni di dosi del vaccino anti-Covid in Italia.

PIANO VACCINI ARCURI: LE ANTICIPAZIONI

«Il vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all’Italia di disporre già da fine gennaio 2021 di circa 3,4 milioni di dosi da somministrare a 1,7 mln di persone. E’ necessario, pertanto, scegliere il target di cittadini a cui somministrare le prime dosi disponibili», ha spiegato lo stesso Domenico Arcuri nella missiva inviata alle Regioni. Le prime dosi verranno rivolte a ospedali e Rsa per poter essere somministrate alle categorie più fragili e agli operatori sanitari: «Le caratteristiche di conservazione, inoltre, di queste prime dosi di vaccino, prevedono che lo stesso possa essere mantenuto per: 15 giorni dalla consegna nelle borse di conservazione del fornitore; 6 mesi, qualora si disponga di celle frigorifere a temperatura -75°C+-15°C», si legge nel documento anticipato dall’Ansa. Entro il prossimo 23 novembre le Regioni dovranno comunicare «per ogni provincia, il numero e la denominazione dei presidi ospedalieri all’interno dei quali si ritiene utile che il vaccino venga consegnato e somministrato; tale presidio ospedaliero dovrà essere in condizione di vaccinare almeno 2.000 persone o più persone ma con multipli di 1000 in 15 giorni». Potrebbe esserci lo spazio durante la conferenza stampa dell’ultima polemica sollevata da uno studio scientifico sui test rapidi acquistati dal commissario per la diffusione su scala nazionale: stando agli esperti, i test antigenici acquistati in Corea del Sud rischiano di sbagliare diagnosi 6 volte su 10. SkyTg24 ha cercato di contattare Invitalia per chiedere lumi sui documenti di validazione del bando sottoscritto, ma ancora non hanno ricevuto risposta.





