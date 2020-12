Arcuri, diretta video conferenza stampa/ “Vaccini a tutti entro settembre”: il piano

Un giorno dopo l’annuncio del nuovo piano vaccini 2021, torna l’appuntamento settimanale con il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri: la diretta video streaming della conferenza stampa avverrà come sempre alle ore 18.30 sul canale YouTube di Invitalia. Il punto sull’andamento settimanale dei contagi da Covid ma soprattutto la struttura del nuovo piano vaccini saranno al centro dell’aggiornamento fornito in diretta dal Commissario Arcuri: ieri in Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza ha tracciato le linee principali della grande campagna di vaccinazione anti-coronavirus in avvio dalla fine di gennaio 2021 per tutto il prossimo anno. I bandi per le siringhe e gli aghi, l’intera filiera di logistica e distribuzione, le unità mobili per la consegna a domicilio e l’effettiva somministrazione dei vaccini sono stati i punti cardine dell’audizione di questa mattina alla Camera del Commissario Domenico Arcuri. «A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno (dunque entro settembre 2021, ndr) saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione», ha spiegato alle commissioni riunite Trasporti e Affari Sociali della Camera.

IL PIANO VACCINI DI ARCURI: “PER TUTTI ENTRO SETTEMBRE 2021”

Dopo l’informativa di ieri in Parlamento del Ministro Speranza, il Presidente di Invitalia è entrato nel dettaglio di quanto competerà al Commissario Arcuri nella vasta campagna di vaccini anti-Covid del prossimo anno: il piano è pronto, i vaccini saranno centralizzati e gratuiti e si attende il via libera per le prime validazioni su Pfizer e Moderna (ma i vaccini acquistati dal Governo, 202 milioni di dosi, provengono in tutto da 6 multinazionali farmaceutiche, le stesse adottate dall’Unione Europea). Il primo vaccino disponibile, ha aggiunto Arcuri «sarà distribuito sul territorio nazionale direttamente dalla azienda produttrice». Per il vaccino Pfizer sono stati già individuati 300 punti di somministrazione, di fatto tutti ospedali: «l’87% di questi presidi già dispone delle celle frigorifere necessarie a conservare questo tipo di vaccino a temperature estremamente basse (almeno -75) anche se le dosi dovessero restare in giacenza per oltre 15 giorni». Il piano viene diviso in due “blocchi”: in primis i vaccini “catena freezer” che andranno conservati a temperature molto basse (di fatto il vaccino Pfizer) e poi quelli in “catena freddo” che necessitano di temperature più agili. «Più avanti, probabilmente nel secondo trimestre dell’anno, non è escluso, anzi è assai probabile che medici di medicina generale e pediatri di libera scelta verranno richiesti di contribuire alla somministrazione dei vaccini ai propri assistiti», ma al momento saranno personale scelto dal Commissario, dal Ministero della Salute, di concerto con le sanità locali, ad attuare le effettive somministrazioni. Il vaccino non sarà obbligatorio, almeno per il momento: «Solo con l’immunità di gregge riusciremo ad uscire in qualche modo da questa tragedia. Il mio dovere è di mettere tutti gli italiani nelle condizioni di vaccinarsi – ha concluso Arcuri – I nostri esperti dicono che dovrebbero farlo almeno il 60% delle persone per raggiungere un livello di contagiosità scarso. Noi auspichiamo che grazie ad una campagna di comunicazione massiva si possano superare le ritrosie a sottoporsi al vaccino che pure ci sono, non so se nella popolazione o in chi ritiene di rappresentarla sui media».



