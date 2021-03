“Arcuri ha comprato mascherine bucate per medici e infermieri”/ Scatta maxi-sequestro

Mascherine bucate per medici e infermieri in prima linea contro il Covid-19: Domenico Arcuri finisce nuovamente nel caos. Come riportano i colleghi de Il Tempo, ieri la Guardia di Finanza ha operato un maxi-sequestro di dispositivi di sicurezza comprati dall’ex commissario straordinario all’emergenza, braccio destro di Giuseppe Conte, e il motivo è abbastanza semplice, nonché drammatico: la loro capacità filtrante era dieci volte inferiore al necessario.

Pfizer: "Vaccino efficace su ragazzi di 12-15 anni"/ Al via studio su bimbi 2-5 anni

Franco Bechis spiega infatti che le mascherine in questione dovevano proteggere dal virus tra il 90 e il 95%, ma le analisi hanno chiarito che non superavano il 9% di sicurezza. Parliamo in totale di 250 milioni di mascherine destinate alle Asl italiane: 185 milioni sono state distribuite, mentre 65 milioni sono ancora nei depositi della struttura commissariale ora guidata dal generale Figliuolo, ma in passato regno di Domenico Arcuri.

"Entro 2021 autosufficienza su vaccini"/ Mise: "4 aziende disponibili per produzione"

Il Tempo: “Arcuri ha comprato mascherine bucate”

Le mascherine anti-Covid “bucate” comprate da Domenico Arcuri, quasi tutte di produzione cinese, portavano il timbro della Protezione Civile e la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni anche negli uffici di Invitalia per rinvenire tutti i contratti di quella partita di mascherine. Ma non solo, aggiunge Il Tempo: le Fiamme Gialle hanno acquisito anche i verbali del Cts in cui veniva validato l’utilizzo di quei modelli di dpi. Durissimo il giudizio di Franco Bechis: «Qui di delitto – colposo o meno – e non di errore si tratta: una cosa da processo di Norimberga sulla gestione della pandemia, e non possiamo che allontanare da noi questo sospetto se non sarà provato e riprovato fino a scongiurare ogni ragionevole dubbio».

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 31 MARZO/ Ministero Salute: 467 morti, 23904 nuovi casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA