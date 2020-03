Arcuri: “Su mascherine è guerra commerciale”/ “Recupereremo materiale all’estero”

Giornata di conferenza stampa per Domenico Arcuri: il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus ha fatto il punto della situazione sulle mascherine ma non solo. Il funzionario ha spiegato che il fabbisogno italiano è di 90 milioni di mascherine al mese e dal 29 marzo per otto settimane verranno importate dalla Cina otto milioni di mascherine Ffp2 e sei milioni di mascherine chirurgiche alla settimana: «Grazie al lavoro coordinato con i ministeri della Difesa e degli Esteri saranno i nostri aerei ad andare a ritirare il materiale dove lo troviamo. Questo per non perdere neanche un minuto». Ma l’auspicio è quello di riuscire a produrre i dispositivi in Italia, considerando la «guerra commerciale in corso, molto dura e con tanti speculatori»: «Essendoci per ora assicurati la fornitura dall’estero, che durerà per le prossime 8 settimane, se in questo arco temporale riusciremo ad attrezzare un’offerta sufficiente, quello è il termine temporale al quale dobbiamo guardare».

ARCURI: “IMPLORIAMO ITALIANI, RISPETTATE LE REGOLE”

Domenico Arcuri ha poi mandato un messaggio a tutti i cittadini: «Stanno facendo sacrifici enormi, li ringraziamo ma non basta: è giusto essere il più chiari possibili, non dobbiamo minimizzare i problemi che stiamo affrontando. E’ davvero importante attenersi alle disposizioni che il governo ha dato: vi imploriamo di rispettarle». Il commissario straordinario ha aggiunto: «Dobbiamo far sì che questa emergenza non si diffonda nelle Regioni in cui la portata è ancora contenuta: possiamo farlo solo se tutti possono darci una mano». Arcuri ha poi annunciato che – quasi certamente – da domani saranno inviati 300 nuovi medici negli ospedali maggiormente in difficoltà. Ma non solo: «In pochi giorni siamo passati a 5343 posti in dotazione nelle terapie intensive a a 8370. Con il contributo di tutte le istituzioni ne abbiamo realizzate il 64% in più. I posti letto in pneumologia sono passati da 6.625 a 26.169».



