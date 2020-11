Arcuri vs giornalista Dritto e Rovescio/ Video, “Non dica che lei non è gradito”

Domenico Arcuri vs Lorenzo Caroselli in conferenza stampa, il commissario per l’emergenza coronavirus replica per tono al giornalista di Dritto e Rovescio. «Finalmente riesco a incontrarla, sono settimane che la cerco ma invano», ha esordito il cronista, che ha poi chiesto delucidazioni sulle siringhe di precisione per inoculare il vaccino: la Spagna ne ha ordinate 30 milioni, la Francia 35 milioni, la Gran Bretagna 60 milioni mentre l’Italia zero al momento. «Lei ha citato un bando che arriverà lunedì, ma non è un po’ tardi commissario?», il quesito di Caroselli, che ha trovato la pronta replica del numero uno di Invitalia: «Lei è il benvenuto tutti i giovedì a questa conferenza stampa, le altre volte credo che non avesse chiesto di partecipare. Vedrà che da giovedì prossimo potrà ritornare. Non dica che lei non è benaccetto».

ARCURI VS GIORNALISTA DRITTO E ROVESCIO: IL VIDEO

Domenico Arcuri è poi entrato nel merito: «Due giorni fa il Ministero della Salute, dopo un lungo e analitico lavoro, ci ha inviato le specifiche – cosa serve e con quali quantità – che sono indispensabili per avviare le procedure di gara. Lunedì bandiremo la richiesta di offerta, io non so dirle se è tardi, ho la presunzione di pensare che non lo sia. Noi inizieremo a somministrare il vaccino nella seconda parte del mese di gennaio, auspico che non debba accadere che siamo in possesso del vaccino e non siamo in possesso delle siringhe». Un po’ sarcasticamente, Arcuri ha poi aggiunto: «Se lei verrà a trovarmi ancora, la aggiornerò su questo e insieme prenderemo atto che, come tutti auspichiamo, non è così». Il commissario per l’emergenza ha poi evidenziato: «Penso che cercheremo di acquistarne un po’ di più di quelle acquistate dagli altri Paesi, avremo siringhe e aghi per tutte le diverse tipologie di vaccini che arriveranno». Qui di seguito il video





