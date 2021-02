Arcurinonmollare, hashtag virale tra fake e ironia/ “Puoi fare ancora altri danni”

Tra le polemiche ed il sostegno del governo, Domenico Arcuri è uno degli uomini più discussi del momento. E il commissario è diventato protagonista anche sui social network: da qualche ora è diventato virale su Twitter l’hashtag #arcurinonmollare. Grandi compagne a sostegno del numero di Invitalia? Andando ad analizzare i post sul suo conto, c’è da fare qualche precisazione…

Diversi utenti di Twitter che hanno postato con l’hashtag #arcurinonmollare hanno tenuto a prendere le parti del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ma la grande maggioranza si divide in due categorie: post di profili fake – personaggi inventati oppure “nati” da poche ore – e post altamente ironici, che anziché difendere attaccano con grande leggerezza il braccio destro del premier Conte.

#Arcurinonmollare, hashtag virale tra fake e ironia

Nel mirino della Corte dei Conti e stroncato da Milena Gabanelli per lo spreco di risorse, Domenico Arcuri può contare sul sostegno di alcuni utenti Twitter, che ne hanno elogiato la gestione dell’emergenza coronavirus, ma deve fare i conti soprattutto con alcune frecciatine particolarmente vibranti. Un utente ha ironizzato: «#ArcuriNonMollare , hai ancora tanto da distruggere, tanti casini da combinare, tanta incompetenza da mostrare. Non puoi arrenderti ora, la gente non capirebbe». Un altro utente ha ricordato la gaffe del commissario nell’indossare la mascherina, mentre un altro ancora ha schernito così: «#ArcuriNonMollare perché non possiamo proprio permetterci una gestione efficiente degli affari Covid».

#ArcuriNonMollare e vedrete che col suo piano tra 27 anni saremo tutti vaccinati 💉 — Jax Teller 🧱 (@JaxTellerone) February 2, 2021

#Arcurinonmollare letteralmente un gran campione come te di banchi a rotelle e siringhe è insostituibile — Adele22🧱 (@Adeleblabla) February 2, 2021

Lo farei anche commissario alla concorrenza in Europa, non siate egoisti#arcurinonmollare — tornasamu72#ignorante#subalterno (@samuele26572) February 2, 2021





