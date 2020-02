Ardi Nelaj, marito Alketa Vejsiu/ Una storia al riparo dai riflettori perché…

Ardi Nelaj è il marito della bellissima conduttrice, modella e influencer Alketa Vejsiu, ospite nella puntata di questo pomeriggio di Verissimo. Sul costruttore albanese continua ad aleggiare un certo mistero, anche e soprattutto per volontà della coppia che ha deciso di mantenere un certo riserbo sulla propria relazione. Di Ardi Nelaj e Alketa Vejsiu si sa che stanno insieme da alcuni anni e che hanno messo al mondo due figli, Nicole e Lionel, grazie ai quali sono diventati ancora più affiatati e inevitabilmente legati. Alketa Vejsiu ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo come ospite e da quel momento gli appassionati di gossip si sono messi all’opera per scovare informazioni sulla sua dolce metà, Ardi Nelaj. La donna, benché sia molto popolare in Albania, è riuscita a mettere al riparo dai riflettori la sua storia d’amore, quindi anche il compagno.

Ardi Nelaj, un faro nella vita di Alketa Vejsiu

Ardi Nelaj è sempre stato un punto fermo nella vita di Alketa Vejsiu. Grazie al suo supporto e al suo amore, la showgirl è riuscita a spiccare il volo verso il successo. Anche se la carriera di Alketa partita da lontano, o meglio cominciata molto presto con conduzioni prestigiose di trasmissioni come C’è posta per te, Tale e Quale Show, X-Factor e Ballando con le stelle. Sui social, ovviamente, l’influencer è seguitissima e apprezzata; da qualche tempo ha fondato una sua azienda che si occupa prevalentemente di make up e fotografia. Chissà se a Verissimo si parlerà di progetti futuri e nuove sfide per Alketa Vejsiu. Di certo avrà una menzione speciale la partecipazione al Festival di Sanremo, che ha significato il coronamento di un sogno. In tutto questo la costante è stata la vicinanza del marito Ardi Nelaj, suo primo tifoso da sempre. Appuntamento ad oggi pomeriggio su Canale 5: Alketa Vejsiu sarà ospite di Silvia Toffanin per un’intervista a tutto tondo sulla sua carriera e la sua vita sentimentale.

