Area 51, oltre 1 mln per vedere gli alieni/ Pentagono pronto a sparare? Evento virale

In questi giorni si è parlato a lungo dell’assalto organizzato alla base militare Area 51, in Nevada, organizzato dal gruppo Facebook “Storm Area 51”. Uno scherzo, tuttavia poco compreso e che ha portato inizialmente in 600 mila, poi saliti a 800 mila ed infine a oltre 1,1 milione di persone ad aderire all’iniziativa che prevede di invadere in massa la celebre base al fine di poter finalmente vedere con i propri occhi gli alieni. “Ci incontreremo all’attrazione turistica dell’Area 51 Alien Center e coordineremo la nostra entrata”, veniva annunciato nella descrizione dell’evento proposto via social, nel quale venivano anche avanzati dei consigli su come riuscire a vedere gli alieni senza rischiare di essere colpiti da uno dei proiettili provenienti dalla famigerata Area 51: “Se corriamo come Naruto, possiamo muoverci più velocemente dei loro proiettili”, scrivevano gli organizzatori. L’imboscata è ancora in programma per le 3 del mattino del 20 settembre. Possibile però che non tutti abbiano compreso che dietro l’evento, divenuto virale e realizzato dall’anonimo chiamato “Shitposting cause im in shambles”, ci sia solo uno scherzo?

AREA 51, OLTRE 1 MLN PER VEDERE GLI ALIENI: EVENTO VIRALE PERCHÉ…

A non aver considerato l’invasione programmata all’Area 51 per nulla uno scherzo, secondo il The Guardian online è stato invece proprio l’esercito americano. La notizia ha fatto intervenire anche l’Air Force degli Stati Uniti che al Washington Post ha spiegato: “Area 51 è un campo di addestramento per l’aviazione americana e si scoraggerà chiunque provi a entrare nell’area dove addestriamo le forze armate americane”. Per alcuni è sembrato un voler correre ai ripari in vista dell’assalto e dietro questa dichiarazione sembra esserci l’intento di aprire realmente il fuoco a chiunque provi ad avvicinarsi con l’intento di vedere gli alieni. E se da una parte ormai in tanti hanno compreso la portata ironica dell’evento e dall’altra l’esercito americano ha messo le mani avanti, c’è anche chi, secondo quanto emerso dalle indagini della NPR, è pronto a prendere seriamente parte all’assalto. Si tratta dei cacciatori di alieni che avrebbero prenotato in anticipo una sistemazione nei pressi si Area 51. Un proprietario di hotel ha commentato: “Penso che siano stupidi se pensano che arriveranno al sito di test. Ma io ne approfitterò per fare soldi”. Ma perchè la notizia sarebbe diventata virale? La ragione sembra essere semplice: saremmo tutti così disperati da dover confidare nell’arrivo reale degli alieni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA