Milano, rinviato di un anno stop ai motorini Area B mentre Regione Lombardia posticipa sempre di un anno le limitazioni per auto Euro5 diesel

AREA B MILANO E AUTO EURO 5 DIESEL, COSA CAMBIA

Una per i motociclisti, l’altra per gli automobilisti che hanno auto Diesel Euro 5: due buone notizie oggi per loro, dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia. Dopo le battaglie della Lega e di alcune associazioni, il comune meneghino ha deciso di fare retromarcia, disponendo il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dei divieti di accesso all’Area B per alcuni tipi di motocicli e ciclomotori.

Stmicroelectronics, Guidesi (Lombardia): "Incontro insoddisfacente"/ "Servono garanzie sul sito di Agrate"

Le restrizioni, che dovevano scattare l’1 ottobre, slitteranno al 2026 per dare più tempo ai cittadini e ai lavoratori di adeguarsi. Ma questi divieti potrebbero non scattare proprio, visto che la Lega, che ha ottenuto una prima vittoria in questa battaglia, è intenzionata a portarla avanti per far cancellare quelli che la sua esponente Silvia Sardone definisce “folli provvedimenti ideologici” imposti dalla sinistra e inutili per l’ambiente.

Stefano Boeri interviene sull'inchiesta urbanistica a Milano/ "Ecco cosa significava il mio 'warning' a Sala"

Inoltre, il Carroccio ha accolto positivamente la decisione della Regione Lombardia di posticipare di un anno le limitazioni alle auto Diesel 5 per evitare il fermo improvviso di oltre 400mila veicoli.

RINVIATO STOP AI MOTORINO AREA B MILANO

C’erano state molte critiche al sindaco Beppe Sala, anche da parte di chi ne condivide gli obiettivi ambientali, perché in un momento economico complicato, non tutti possono permettersi di cambiare auto. La transizione ecologica è ritenuta importante, ma deve essere anche sostenibile dal punto di vista sociale ed economico: i cittadini rischiavano di dover cambiare mezzo all’improvviso.

INCHIESTA MILANO/ Sapelli: è il frutto avvelenato di Clinton, Blair e D'Alema, ci vorrebbe (ancora) Tognoli

Peraltro, chi usa mezzi vecchi non lo fa per scelta, ma spesso è una questione di disponibilità economiche scarse. Il rinvio è un compromesso, perché si dà tempo ai cittadini di adattarsi, ma è anche un modo per prendere tempo, anche perché serve maggiore supporto da parte delle istituzioni per una mobilità che sia sostenibile davvero per tutti.

POSTICIPATE LIMITAZIONI PER AUTO EURO5 DIESEL

Nella giornata odierna, la Lombardia ha approvato una delibera che rinvia di un anno l’applicazione delle limitazioni alla circolazione delle Auto Diesel Euro 5. Il rinvio, che era stato fortemente voluto dalla Lombardia, è in linea con il provvedimento nazionale, che di fatto è stato così recepito tramite la proposta di Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima, insieme all’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi.