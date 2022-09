Arena Suzuki 60 70 80 90, 2a puntata/ Diretta e scaletta: Raf, Cugini di campagna e..

Arena Suzuki 60 70 80 e 90: anticipazioni e diretta seconda puntata

Sabato, 24 settembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la grande musica del passato con Arena Suzuki 60 70 80 e 90. Dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.093.000 spettatori pari al 21.81% di share, Amadeus conduce la seconda e penultima serata di Arena Suzuki riaprendo la discoteca più grande d’Italia direttamente dall’Arena di Verona.

Eva Robin's, perchè Ballando con le stelle l'ha scartata?/"Quota gender é Garko"

Nei panni di conduttore, ma anche di dj, lavoro che ha svolto all’inizio della sua carriera, Amadeus è pronto a regalare due ore e mezza di grande musica non solo al pubblico presente all’Arena, ma anche ai telespettatori di Raiuno che potranno non solo ballare le hit del passato, ma anche cantare e rivivere momenti emozionanti della propria vita con le varie canzoni che gli artisti eseguiranno sul palco.

Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 24 settembre/ Liorni spiazza con l'ultima parola!

Arena Suzuki 60 70 80 e 90: scaletta degli ospiti della seconda puntata

Anche la seconda serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale. All’Arena di Verona, arriveranno così, Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax”, The Trammps con “Disco Inferno”. Spazio al ritorno di uno dei gruppi più amati degli anni ’90 ovvero gli Aqua con “Barbie Girl”.

E Ancora: Raf con “Sei la più bella del mondo”, Katrina (Katrina & The Waves) con “Walking on Sunshine”, Haddway con “What is love”, I Cugini di Campagna con “Anima mia”, Nik Kershaw con “The riddle”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale“, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Amii Stewart con “Knock on wood”, Dik Dik con “L’isola di Wight”, Double Dee con “Found Love”, Rockets con “On the road again”, Matia Bazar con “Ti sento“, Double You con “Please Don’t Go”.

REAZIONE A CATENA, LE TRE E UN QUARTO OGGI 24 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONESSE?/ Web non perdona una gaffe…

Come vedere in streaming la prima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90

Il secondo appuntamento con Arena Suzuki 60 70 80 e 90 è assolutamente imperdibile per il grande numero di artisti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona. La serata può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, subito dopo l’appuntamento con “I soliti ignoti” e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

Arena Suzuki può essere seguita anche attraverso i social twittando e condividendo video e ricordi con l’hashtag #arenasuzuki che, la scorsa settimana, è entrato in tendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA