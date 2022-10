Arena Suzuki 60 70 80 90, 3a puntata/ Diretta e scaletta: la reunion degli 883 e…

Arena Suzuki 60 70 80 e 90: anticipazioni e diretta terza puntata

Il sabato sera di Raiuno è dedicato ancora alla grande musica del passato. Dopo il successo delle prime due serate, oggi, sabato 1 ottobre, in prima serata su Raiuno, torna per la terza ed ultima volta, Arena Suzuki 60 70 80 e 90. Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, Amadeus riapre la discoteca più grande d’Italia per regalare non solo al pubblico presente all’Arena, ma anche ai telespettatori di Raiuno, una serata ricca di musica. Tantissimi gli artisti che, nei decenni precedenti, hanno scalato le classifiche e che, questa sera, torneranno ad esibirsi sul palco per far scatenare il pubblico.

Oltre ad essere il padrone di casa presentando, esibizione dopo esibizione, tutti gli artisti in scaletta, Amadeus tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso della serata farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90.

Arena Suzuki 60 70 80 e 90: scaletta degli ospiti della seconda puntata

Quali ospiti musicali animeranno la terza ed ultima serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90? Grande attesa per la reunion degli 883. sul palco dell’Arena di Verona arriveranno così Max Pezzali e Mauro Repetti con “Nord Sud Ovest Est”. Spazio, poi, a Bonnie Tyler con “Total Eclipse of the heart”, Sister Sledge con “We are family” e Patty Pravo con “E dimmi che non vuoi morire”.

E ancora SNAP! con “Rhythm is a dancer”, Al Bano con “Nel sole”, Corona con “The Rhythm of the Night”, Patrick Hernandez con “Born to be alive”, P. Lion con “Happy Children, Crystal Waters con “Gipsy Woman”, Los Locos con “Macarena”, Neja con “Restless”, Michele Zarrillo con “Cinque Giorni”, Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”, Limahl con “Never Ending Story”.

Come vedere in streaming la prima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90

Le prime due serate di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, pur perdendo la sfida degli ascolti con Tu sì que vales 2022, hanno convinto i telespettatori di Raiuno che, anche questa sera, potranno seguire la serata in diretta televisiva a partire dalle 21.30, subito dopo il quotidiano appuntamento con I soliti ignoti.

Chi, invece, non riesce a seguire la diretta televisiva, può cantare e ballare sulle note dei grandi successi del passato anche in diretta streaming collegandosi al sito di Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi.











