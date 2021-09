ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80/ Diretta e ospiti: Amadeus emozionato “Un debutto per me”

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80: anticipazioni e diretta prima serata 25 settembre

Amadeus è pronto a dare il via a Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, un evento in cui si susseguiranno tante performance portate in scena da grandi artisti. Una grande emozione per il conduttore, che ha anticipato cosa ci attende su Rai 1. “Saranno due serate di grande festa per tutti con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all’Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti. Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. Per me è una grande emozione, un debutto. – ha ammesso il conduttore, ricordando che – È la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

AGENTE 007 DALLA RUSSIA CON AMORE/ Su Rete 4 il film in cui doveva esserci Virna Lisi

Amadeus alla guida di una grande serata di musica

Sabato 25 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, la prima delle due serate evento dedicate alla musica italiana e internazionale degli anni sessanta, settanta e ottanta che, con nuovi generi e suoni, hanno influenzato tutta la discografia che è arrivata in seguito. Due serate evento che avranno come cornice la suggestiva e meravigliosa Arena di Verona che, dopo aver ospitato i Seat Music Awards, torna ad accogliere i grandi nomi della musica per una vera e propria festa dedicata alla musica del passato.

SPACE JAM/ Su Italia 1 il film con Jeff Malone, cestista e storia della NBA

Il padrone di casa sarà un veronese doc come Amadeus che, sul palco dell’Arena di Verona, tornerà ad indossare anche i panni del deejay. Da dietro una consolle, che sarà uno dei nuclei fondamentali della scena, farà ascoltare la sua playlist al pubblico e agli ospiti.

Tutti gli ospiti della prima serata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80

Sul palco dell’Arena di Verona, durante la prima serata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 saliranno artisti italiani e internazionali di quegli anni ovvero Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spenser, Sergio Caputo, Spagna.

Piero Chiambretti "Mio padre? Mai conosciuto"/ "Non mi ha mai cercato ma sa chi sono"

“La grande musica degli anni ’60, ’70 e ’80, con tutti i protagonisti che proporranno dal vivo hit intramontabili, perché anche la generazione Z conosce perfettamente queste canzoni”, ha dichiarato Amadeus ai microfoni di Rtl 102.5- “Parliamo di tre decenni con una forte personalità musicale, di personaggi ancora protagonisti di serate e concerti e di successi attualissimi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA