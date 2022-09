Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90/ Diretta 1a puntata e scaletta: Amadeus infiamma l’Arena…

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: anticipazioni e diretta prima puntata

Sabato 17 settembre, in prima serata su Raiuno, grande appuntamento con la musica del passato che Amadeus, padrone di casa della serata, farà rivivere direttamente dall’Arena di Verona. Dopo il successo della scorsa edizione, torna l’appuntamento con Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90. Se nella prima edizione, Amadeus si è concentrato sulla musica degli anni ’60, ’70 e ’80, quest’anno mancherà la musica dande degli anni ’90. Tre serate speciali che faranno ballare e cantare non solo il pubblico presente nella splendida cornice dell’Arena di Verona, ma anche i telespettatori.

Charlie Gnocchi, già violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7?/ Video dalla quarantena in hotel e…

In quella che è una grande festa di musica in grado di unire varie generazioni, Amadeus non sarà da solo. Il conduttore, nel corso delle varie serate, sarà affiancato da grandi ospiti rappresentativi dei vari decenni protagonisti delle tre serate. Amadeus, inoltre, nel corso dell’evento, abbandonerà momentaneamente le vesti di conduttore tornando indietro nel tempo e indossando i panni di dj, attività con cui è iniziata la sua carriera. In consolle sarà affiancato da Massimo Alberti che farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90!

Victoria Cabello: "Pazza di Pier Silvio Berlusconi"/ Toffanin choc: "Non si tocca!"

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: gli ospiti della prima puntata

Grandi nomi sul palco dell’Arena di Verona nel corso della prima puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90. Spazio, dunque, a Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele).

E ancora: Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”, Maggie Reilly con “Moonlight shadow”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”, Umberto Balsamo con “Balla”, Neri per caso con “Le ragazza”, Leee John – Imagination con “Just an illusion”, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso”.

MATRIMONIO FLORA CANTO E BRIGNANO/ Pioggia e mal di schiena: "Gettammo sale e..."

Come vedere in streaming la prima puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90

Amadeus, con Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, lancia la sfida a canale 5 e a Tu sì que vales 2022. Con la musica è pronto a vincere la sfida degli ascolti tv, ma anche la sfida sul web. Come tutti i programmi Rai, infatti, anche Arena Suzuki può essere seguito in diretta televisiva dopo l’appuntamento con I soliti ignoti, ma anche in diretta streaming.

Per seguire lo show in streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione, disponibile per smartphone, tablet e smart tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA