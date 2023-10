Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, 3a puntata/ Diretta e cantanti: gran finale con Natalie Imbruglia e Zarrillo

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, anticipazioni e ospiti della terza puntata su Rai Uno

Questa sera, mercoledì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1, va in onda la terza e ultima serata di “Arena Suzuki” dai 60 ai 2000“. Dall’Arena di Verona, Amadeus, nel ruolo di padrone di casa e di dj, affiancato dal dj Massimo Alberti, tornerà a far scatenare il pubblico attraverso una serie di brani che hanno fatto la storia della musica. Sul palco dell’Arena arriveranno infatti cantanti italiani ed internazionali che si esibiranno in brani famosissimi, attraversando cinque decenni di musica.

Ma chi sono gli ospiti di questa ultima puntata che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona? Ci saranno: Natalie Imbruglia, con successi come “Torn” e “Shiver”; il ritorno dei Kool & The Gang, gruppo simbolo del mitico Studio 54 di New York con i celebri brani “Get down on it” e “Ladies Night”; il duo hip hop norvegese Madcon; George McCrae con “Rock Your Baby”; Stadio con “Grande figlio di puttana”.

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, diretta streaming e cantanti: da Mal a Michele Zarrillo

Gli ospiti non sono finiti qui, perché si esibiranno anche: Howard Jones con “What Is Love”, Valeria Rossi con “Tre parole”, Michele Zarrillo con “Una rosa blu”, Cecilia Gayle con “El Pam Pam”, Mal con “Furia”, Ivana Spagna con “Call me”, The Show, l’unica tribute band ufficiale degli Abba nel mondo, con “Mamma mia”, Pino D’Angiò con “Ma quale idea”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”.

L’ultimo appuntamento con “Arena Suzuki”, condotto da Amadeus, si prepara a replicare il successo delle prime due puntate, che hanno portato l’hashtag #ArenaSuzuki in trending topic su Twitter, con picchi sulle performance dei Blue e di Amedeo Minghi con Mietta. Ricordiamo che Rai Radio 2 è la radio ufficiale. “Arena SuzukiI dai 60 ai 2000” è prodotto da Arcobaleno Tre e può essere seguito in streaming su RaiPlay.

