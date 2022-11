Arera proroga/ Servizio elettrico per microimprese dal 2023: cosa cambia?

Arera proroga a partire dal 1° aprile del 2023, l’attivazione del servizio a tutele graduali destinato alle microimprese. La società ha rinviato di 3 mesi la data d’attivazione del servizio, affinché possa facilitare il trasferimento al mercato libero delle microimprese (aventi potenza elettrica meno o uguale a 15 kW), e per la generalità dei clienti non domestici (come potrebbero essere alcuni condomini).

La Legge di concorrenza 124/17 inoltre, prevede dal prossimo anno (già dal primo gennaio del 2023), che i clienti non domestici non potranno più essere riforniti stabilmente mediante il servizio di maggior tutela.

Arera proroga: la società dichiara “decisione imprescindibile”

Arera proroga in modo imprescindibile il servizio di tutela di cui abbiamo appena parlato. La società inoltre, ha fatto presente che “Sia i clienti non domestici che le microimprese che nel periodo fra il 1° gennaio e il 1° aprile del 2023 non avranno aderito ad un contratto tramite un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive”.

In poche parole, i clienti non domestici per il periodo appena citato, non potranno far richiesta per rientrare nel servizio di maggior tutela se si ha già un contratto sottoscritto con condizioni di libero mercato.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha spiegato che la decisione della sua proroga è stata inoltre, causa di differimento di più di 2 mesi in merito alle date di esecuzione delle procedure concorsuali il cui obiettivo era quello di definire il servizio ad inizi ottobre del 2022.

Arera aveva già spiegato che l’iter di casa era stato già rinviato per via un attacco informatico subito dal gruppo GSE durante la fine del mese di agosto. Dunque, da quando è stata annunciata la pubblicazione da parte dell’Acquirente Unico, saranno necessari 3 mesi per poter consentire le tutele graduali tanto attese dalle microimprese.

