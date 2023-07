Aretha Franklin, battaglia legale tra i figli della cantante/ Rinvenuti due testamenti, ma…

Aretha Franklin, rinvenute due carte: il mistero sul testamento della star

Il testamento di Aretha Franklin è diventato oggetto di dibattito tra i figli, in una battaglia legale che si preannuncia infuocata. Come riporta Ansa, infatti, sono stati rinvenuti due documenti scritti a mano nella casa della regina del soul, morta nell’agosto del 2018 per complicanze dovute ad un cancro al pancreas. Inizialmente si pensava non avesse lasciato testamento, ma mesi dopo la morte i due documenti trovati nella sua casa a Detroit, in Michigan (uno in un armadio, l’altro sotto il cuscino di un divano) hanno dato qualche indicazione in più circa le volontà della cantante.

Ma quali sono state le reali volontà della Franklin? Il processo per stabilire quali carte contengano le effettive indicazioni da lei lasciate è iniziato ieri: sarà una giuria a prendere una decisione a riguardo, entro una settimana, e a verificare e decifrare entrambi i documenti. La prima certezza è che tutte e due le carte, una del 2010 e l’altra del 2014, considerano i suoi figli come unici eredi della musica e dei diritti d’autore. Entrambe, inoltre, sono scritte a mano e necessitano di essere decifrate.

Battaglia legale tra i figli di Aretha Franklin: le due versioni

Le prime informazioni sui testamenti di Aretha Franklin parlano di una battaglia legale in corso tra i figli, che vorrebbero contendersi l’eredità della madre. Il terzo figlio della cantante in particolare, Theodore White II, sostiene che l’unico testamento valido sia quello del 2010, quello che lo nomina come unico erede e rappresentante della fortuna della madre assieme ad un nipote. Ma il secondo e il quarto figlio della Franklin, Kecalf e Edward, sostengono invece che la versione valida sia quella del 2014.

Nelle carte del 2014, in particolare, Kecalf sarebbe stato nominato, sempre secondo quanto riportato da Ansa, co-esecutore testamentario. Dovrebbe ereditare, assieme ai nipoti, la residenza della madre da 1,2 milioni di dollari. La guerra tra i figli di Aretha Franklin è in corso e la giuria stabilirà quale sono le effettive volontà lasciate in eredità dalla regina del soul.

