Si è svolta ieri notte a Milano una maxi esercitazione AREU: simulato un incendio a bordo di un treno con una 50ina di civili intrappolati a bordo

Si è svolta senza alcun intoppo e in pieno concerto tra le tante organizzazioni coinvolte la maxi esercitazione di emergenza organizzata nella nottata di ieri a Milano da AREU – ovvero l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza lombarda – con l’obbiettivo di testare la capacità di risposta degli organi preposti a fronte di una possibile emergenza che potrebbe verificarsi durante le Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina: una vera e propria macchina organizzativa, coordinata dalla stessa AREU assieme – dal punto di vista strettamente sanitario – alla sala operativa del 118 milanese.

L’esercitazione di AREU era incentrata attorno a un incendio simulato a bordo di un treno sul passante sotterranee tra le stazioni di Dateo e Porta Vittoria: un vero e proprio convoglio è stato bloccato sulla linea con 50 differenti civili (per l’occasione truccati in modo da rendere più semplice riconoscere le loro condizioni a vista d’occhio) a bordo; tutto – peraltro – senza causare alcun problema alla circolazione ferroviaria.

Attivato il piano per le Maxiemergenze, nell’arco di pochi minuti AREU ha allestito in loco una tenda per il triage dei civili coinvolti e grazie al supporto di Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine tutti sono stati portati in salvo e per 24 tra loro sono stati attivati i protocolli medici: i più gravi – grazie al coordinamento del 118 – sono stati trasferiti nei quattro ospedali milanesi che – a loro volta – hanno avuto modo di testare il corretto funzionamento dei rispettivi piani di emergenza.

Stucchi (AREU): “Grazie alle simulazioni possiamo migliorare la nostra capacità operativa”

Si tratta – ha spiegato il direttore di AREU Riccardo Stucchi – della quinta esercitazione simile organizzata nell’arco dell’ultimo anno, incentrata sui possibili scenari di rischio in vista della imminenti Olimpiadi, per la prima volta con “una cinquantina di simulanti” che sono stati “truccati” e successivamente “trasportati negli ospedali“.

L’obbiettivo dell’esercitazione – ha continuato a spiegare il direttore di AREU -, infatti, è quello di rendere il più realistiche possibile le prove in modo da scoprire quali sono i margini per “migliorare la (..) nostra capacità operativa” e farsi trovare pronti qualora un’emergenza reale dovesse verificarsi nel delicato periodo olimpico.