Arezzo eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Alessandro Ghinelli: nomi consiglieri seggi

Come previsto alla vigilia e dopo il primo turno, è Alessandro Ghinelli a trionfare per la seconda volta consecutiva come sindaco eletto ad Arezzo: il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020 vede dunque la vittoria del Centrodestra nella “rossa Toscana” con la conferma dei risultati visti al primo turno, quando lo stesso Ghinelli aveva sfiorato il “colpaccio” contro lo sfidante del Centrosinistra Luciano Ralli. Nei 32 eletti in Consiglio Comunale per la nuova giunta Ghinelli si avranno 20 consiglieri del Centrodestra (6 Lega, 6 lista Ora Ghinelli, 6 FdI, 2 Forza Italia), 8 per il Centrosinistra (6 Pd, 1 Ralli Sindaco, 1 Arezzo 2020), 1 seggio per Marco Donati e Michele Menchetti (M5s). Con il 54,5% ad Arezzo è Ghinelli a riaffermarsi sindaco contro il 45,5% dello sfidante Ralli: «Si riparte da un punto fermo degli ultimi cinque anni: mantenere la continuità in questo momento è un valore. Sono contento di aver vinto le elezioni e di proseguire il mio lavoro. Il mio vantaggio rispetto all’avversario è cresciuto rispetto a cinque anni fa, un grande successo e questo dimostra che era sciocco chi diceva che questi cinque anni siano passati invano», ha spiegato il confermato sindaco aretino. Lo sfidante Ralli invece riconosce la sconfitta e commenta «Vincere era diventato complesso, ora l’alleanza si deve concretizzare ora nell’opposizione per costruire un’alternativa al centrodestra. Ripartiamo da qui, anche per allargare l’alleanza».

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE AREZZO: TUTTI I NOMI

Ecco dunque il nuovo Consiglio Comunale formato dai 32 consiglieri eletti in base alle preferenze del primo turno e con l’ovvio premio di maggioranza acquisito dal Centrodestra di Ghinelli a seguito dei risultati del ballottaggio Comunali 2020 del 4-5 ottobre: in maggioranza siederanno 20 nuovi consiglieri, 12 all’opposizione. Con Ghinelli ci saranno: Alessandro Casi, Federico Rossi, Egiziano Andreani, Vittorio Giorgetti, Piero Perticai e Fabrizio Ferrari (Lega); Lucia Tanti, Simon Pietro Palazzo, Roberto Bardelli, Alessandro Calussi, Paolo Bertini e Simone Chierici (OraGhinelli); Luca Stella, Francesco Lucacci, Giovanna Carlettini, Roberto Cucciniello, Francesca Lucherini, Francesco Palazzini o Renato Viscovo (Fratelli d’Italia); Federico Scapecchi e Jacopo Apa (Forza Italia). All’opposizione vanno invece 12 seggi, ecco i nomi dei nuovi consiglieri oltre al candidato sconfitto Luciano Ralli: Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Donella Mattesini, Giovanni Donati, Andrea Gallorini e Valentina Vaccari (Pd); Francesco Romizi (Arezzo 2020); Angiolo Agnolucci (Lista Ralli); Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo), Michele Mescetti (Movimento 5 Stelle).



© RIPRODUZIONE RISERVATA