L’Argentina è eliminata se perde, quindi stasera clamorosamente alla seconda giornata del girone C dei Mondiali 2022 l’Albiceleste di Leo Messi è già ad un bivio vitale per la sua avventura iridata in Qatar, che vede l’Argentina in difficoltà naturalmente a causa della clamorosa sconfitta subita all’esordio contro l’Arabia Saudita. Le combinazioni possibili sono ancora molto numerose, ma in estrema sintesi la situazione è quella già enunciata: l’Argentina è eliminata dai Mondiali Qatar 2022 già oggi in caso di sconfitta, conserverebbe delle speranze con un pareggio che la lascerebbe però fortemente a rischio, raddrizzerebbe infine la sua classifica con una vittoria, anche se evidentemente poi tutto si deciderebbe alla terza e decisiva giornata.

ARGENTINA ELIMINATA SE… MONDIALI 2022: I RISULTATI UTILI PER RESTARE IN GIOCO

Andiamo allora a spiegare perché l’Argentina è eliminata dai Mondiali 2022 già oggi in caso di sconfitta, al termine della partita Argentina Messico, in programma alle ore 20.00 italiane. Naturalmente è facile capirlo: con un altro rovescio, la Seleccion di Buenos Aires resterebbe ferma a zero punti e diventerebbe matematicamente impossibile entrare tra le prime due della classifica del girone C anche con un eventuale successo contro la Polonia all’ultima giornata. Un pareggio lascerebbe qualche speranza, ma naturalmente richiederebbe poi una vittoria contro i polacchi con pure buone notizie dall’altro campo, infine una vittoria rilancerebbe l’Argentina verso una qualificazione in ogni caso da conquistare mercoledì prossimo, sempre che non arrivi oggi una clamorosa bocciatura definitiva…

