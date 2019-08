Argentina, Macrì perde Primarie: crollo Borsa -40%/ Le società italiane coinvolte

Un tonfo politico, per il Presidente Macrì, ma purtroppo anche un crollo economico quello che l’Argentina vive in queste ore dopo i risultati delle Elezioni Primarie di domenica scorsa: ieri la Borsa argentina è crollata nel secondo peggior risultato degli ultimi 70 anni (peggio solo della recente maxi crisi economica, ndr) chiudendo a –37,93% dopo aver toccato addirittura il meno 48% durante la giornata di contrattazioni. Per il sistema elettorale argentino, le Primarie rappresentano non solo l’accesso “interno” dei singoli ticket dei partiti per le Elezioni politiche del prossimo ottobre, ma con questo voto viene deciso anche l’accesso “generale” di tutti i candidati per le Politiche oltre a diversi voti locali sui Governatori delle regioni argentine. In tutto questo maxi esito, il “kirchnerismo-peronismo” di Alberto Fernandez (per l’appunto la sua vice è l’ex Presidente Cristina Kirchner) ha ottenuto circa 3 milioni di voti in più dell’attuale Presidente Mauricio Macrì: in questo modo, torna lo “spettro” della crisi economica per come già il peronismo aveva lasciato il Paese negli scorsi anni. La coalizione “Juntos per el cambio” ha di fatto preso una stangata nell’anticipo delle Elezioni politiche: 32,24% contro il 47,36% dei voti conquistati da Fernandez-Kirchner di “Todos” e per questo motivo le borse argentine come quelle mondiali, sono andate in fibrillazione.

CROLLO BORSA ARGENTINA: LE SOCIETÀ ITALIANE PIÙ COINVOLTE

Gli analisti contattati dall’Agenzia Ansa hanno sottolineato che se questo fosse stato il risultato ufficiale di ottobre, «l’opposizione avrebbe conquistato la Casa Rosada presidenziale al primo turno, senza bisogno di ballottaggio». Soddisfatto Fernadenz, “scornato” Macrì che ha invece ammesso «riconosciamo di aver avuto una cattiva elezione, ma ora bisogna raddoppiare gli sforzi per vincere la sfida elettorale di ottobre». Intanto preoccupa la situazione della Borsa crollata quasi al 50%, unita alle già presenti crisi mondiali per le tensioni politiche a Hong Kong: secondo gli stessi analisti mondiali, il risultato delle primarie in Argentina fanno prevedere l’avvio di una nuova stazione economica di controlli dei capitali per Buenos Aires il che potrebbe far decidere per un immediato dietrofront degli investitori internazionali che sulle ceneri dell’Argentina avevano scommesso dopo la crisi del 2001. Gli analisti di Equita – uno dei principali broker italiani – nella nota giornaliera (riportato da Forbes, ndr) si sono interrogati su quali siano le società italiane maggiormente esposte, in termini di fatturato, al mercato argentino. Ebbene, si tratta di Tenaris (10-12% del fatturato di gruppo); Enel (ha il 3% delle quote di Ebitda); Guala, con circa il 4% del fatturato; Masi, con il 5% del fatturato; l’intero settore auto, ovvero Sogefi-Carraro (5% del fatturato) CNH 4%, Pirelli c2%, Fca 1%.

