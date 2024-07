ARGENTINA MAROCCO, NYBERG SOSPENDE MA NESSUNO SE NE ACCORGE

Argentina Marocco Olimpiadi Parigi 2024 entrerà di diritto nella storia dei Giochi Olimpici. Nel corso della prima partita della rassegna a Cinque Cerchi, l’Albiceleste aveva pareggiato al quindicesimo minuto di recupero del secondo tempo.

Una rete che ha tagliato le gambe ai marocchini, convinti di essere riusciti a portare a casa tre punti d’oro. Il colpo di testa di Medina, dopo un azione incredibile con due traverse prima del gol, aveva scatenato la rabbia dei marocchini che hanno invaso il campo.

L’arbitro svedese Glenn Nyberg ha dunque sospeso la partita per il comportamento dei tifosi del Marocco, ma tutti avevano capito che in realtà era semplicemente arrivato il triplice fischio dato che la rete è arrivata proprio all’ultimo secondo.

ARGENTINA MAROCCO, LA SVOLTA DOPO DUE ORE

Argentina Marocco Olimpiadi Parigi 2024, cos’è successo? Come detto, la sospensione del match da parte di Nyberg è stata fraintesa da tutti: gli argentini festeggiavano un 2-2 insperato, i marocchini erano a pezzi dopo la beffa in zona Cesarini.

Durante la sospensione del match, il VAR ha controllato la posizione dell’autore del gol Medina che sembrava regolare dunque la FIFA aveva ufficializzato la rete. Dopo due ore, approfittando anche del fatto che la partita non era conclusa, è spuntata fuori un’immagine che evidenziava una posizione di offside di Medina.

Le squadre sono state richiamate in campo per un riscaldamento, in attesa delle ultime notizie sulla rete. Alla fine, dalla sala VAR arriva la comunicazione: “Posizione di fuorigioco, rete annullata. Si riprende il gioco da 2-1 per il Marocco”.

Nyberg ha dunque assegnato altri tre minuti di recupero, dove però non accade nulla. Il Marocco quindi, alla fine della fiera, batte l’Argentina per 2-1 con un post partita incredibile che passerà la storia del calcio e delle Olimpiadi.