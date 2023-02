Argentina, oltre 5000 donne russe arrivate per partorire/ Escamotage per cittadinanza

Argentina, boom di parti russi

In Argentina sono circa 5 mila le donne arrivate negli ultimi mesi per partorire. L’8 e il 9 febbraio, sei donne russe incinte sono state trattenute all’aeroporto di Buenos Aires al loro arrivo perché i servizi migratori hanno trovato dei problemi nei loro visti considerandoli “falsi turisti”, sottolineando inoltre che il parto in Argentina richiede un visto specifico. Secondo i servizi di migrazione, da gennaio 2022 sono arrivati ​​in Argentina 22.200 cittadini russi e più di 9.000 di loro sono ancora lì. Nel solo gennaio 2023 sono arrivati ​​nel Paese 4.523, rispetto ai 1.037 del gennaio 2022, prima della guerra.

“L’Argentina ha una tradizione e una legge di accoglienza degli immigrati che scelgono di vivere qui per ottenere una vita migliore. Ciò non consente alle organizzazioni mafiose di realizzare profitti offrendo i nostri passaporti attraverso vari schemi a persone che non desiderano risiedere nel nostro Paese”, ha scritto su Twitter la direttrice dei servizi per la migrazione, Florencia Carignano.

Perché le donne russe partoriscono in Argentina

I dati dicono che nel solo ospedale Fernandez, a Buenos Aires, su 122 parti di dicembre, 37 sono stati di donne russe. I servizi di migrazione – continua Florencia Carignano su Twitter – hanno interrogato 350 russe con gravidanze avanzate per far luce su queste “organizzazioni mafiose”. Il contenuto delle interviste è stato inoltrato al Ministero della giustizia che, secondo la stampa argentina, aveva già aperto a dicembre un’inchiesta sulla residenza da parte di cittadini russi. Un gruppo Telegram chiamato “Giving Birth in Argentina“, che contava quasi 5.000 membri all’inizio di febbraio, è pieno di consigli in russo.

Le donne che scelgono di volare in Argentina per partorire, sono quasi sempre contro il regime russo e contro la guerra in Ucraina. Inoltre a Buenos Aires il sistema pubblico della sanità è completamente gratuito. E, grazie allo jus soli, i bambini ricevono automaticamente un passaporto argentino, che apre le porte a 171 paesi, senza visto. Anche i genitori, poco dopo, possono ottenere lo stesso passaporto. Un vantaggio non da poco per una popolazione che attualmente non ha molti amici all’infuori della Russia stessa.











