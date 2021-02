Argentina, scoperta nuova variante covid/ L’annuncio del ministero della salute

Una nuova variante argentina del covid è stata recentemente scoperta. A comunicarlo è stato il ministro della salute di Buenos Aires, leggasi Ginés González García, che ha appunto annunciato la nuova versione di coronavirus nella propria nazione: “Il Ministero della Salute – le parole del funzionario pubblicate sulla propria pagina Twitter – attraverso l’Amministrazione Nazionale dei Laboratori e degli Istituti della Salute, ha individuato una nuova variante COVID in Argentina”.

Ginés González García ha anche specificato che la temuta variante brasiliana del covid è arrivata anche in Argentina, sottolineando che la versione Amazonas P.1 è stata recentemente rilevata in due diversi campioni, mentre quella Rio de Janeiro P.2 in altri due viaggiatori provenienti dal Brasile “Questi risultati – ha proseguito il ministro – evidenziano l’importanza di attuare una sorveglianza epidemiologica genomica attiva per monitorare l’evoluzione di queste varianti nel nostro paese”.

ARGENTINA, NUOVA VARIANTE COVID: TUTTI I DETTAGLI

“A tale scopo – ha aggiunto e concluso Garcia – sono state acquisite apparecchiature con la tecnologia più avanzata per il sequenziamento genomico completo nella regione e nel mondo. Pertanto, l’Argentina è tra i paesi con il più alto monitoraggio genomico di SARS-CoV 2”. In Argentina il coronavirus ha infettato dall’inizio della pandemia quasi due milioni di persone, leggasi 1.980.347, mentre le vittime totali sono state 49.711, un numero tutto sommato “contenuto” tenendo conto dei dati di alcune nazioni vicine, a cominciare dal Brasile. 1.78 milioni sono stati i guariti mentre i casi emersi nella giornata di ieri, 7 febbraio, sono stati solamente 3.658 con l’aggiunta di 61 decessi. L’Argentina ha toccato il picco di 16.337 casi lo scorso 22 di ottobre, quindi la curva è lentamente decresciuta fino allo scorso 11 dicembre, quando ha toccato quota 7mila casi. Durante il periodo natalizio c’è stato un nuovo incremento di casi fino ai 13 mila contagi del 12 gennaio, prima di una nuova diminuzione e i 3 mila casi circa di ieri.



